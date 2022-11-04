HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Teff tohumu çayı neye iyi gelir, faydaları nelerdir? Teff tohumu çayı nasıl hazırlanır, nasıl demlenir?

Teff tohumu çayı neye iyi gelir, faydaları nelerdir? Teff tohumu çayı nasıl hazırlanır, nasıl demlenir?

04.11.2022 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğada bulunan tüm bitkilerin insan sağlığı için çeşitli faydaları bulunur. Bazıları ilaç yapımında da kullanılır. Teff tohumu da çay olarak tüketildiği zaman enerji vermesi ile bilinir. Güvenilir bir aktardan temin edilen teff tohumu ile evde birkaç dakika içinde kolayca çay hazırlanabilir. Sindirim sistemine yardımcıdır. Metabolizmanın ve bağırsakların düzenli çalışmasını sağlayan teff çayı nasıl demlenir?

Teff tohumu çayı neye iyi gelir, faydaları nelerdir? Teff tohumu çayı nasıl hazırlanır, nasıl demlenir?

Son zamanlarda adı en çok duyulan bitki çaylarından biri de teff tohumu çayıdır. Teff tohumu, Kuzey Etiyopya'da yetiştirilir ve teff bitkisi tüketilmediği için sadece tohumu için yetiştirilir. Besin değeri en yüksek olan tohumlardan birisidir. Buğdaya nazaran daha fazla lif, kalsiyum ve protein içerir. Aynı zamanda teff tohumu guten içermemesiyle de ön plana çıkan bir tohumdur. Glutensiz beslenen kişiler tarafından tercih edilen bir tohumdur. İyi bir besin kaynağı olan teff tohumundan yapılan çay da yine besin değeri yüksek bir çaudır. Vücudu toksinlerden arındırır ve güçlü bir antioksidan kaynaklarından birisidir. Günde bir fincandan fazla tüketilmemesi gereken teff tohumu çayı metabolizmayı hızlandırır. Protein, kalsiyum gibi önemli vitaminler ve mineraller barındırır. Teff tohumu çayı ne işe yarar?

Teff tohumu çayı neye iyi gelir?

Güvenilir bir aktardan temin edilen teff tohumu birkaç dakikada hazırlanan çayı ile fiziksel enerjiyi arttırır. Kilo vermek isteyenlere yardımcı olur. Çünkü içerdiği vitaminler sayesinde uzun süre tok tutan bir özelliği vardır. Sindirim sistemini çalıştırır, vücudun direncini arttırır. Yüksek antioksidan etkisi ile bedeni tüm zararlı etkenlere karşı korur ve güçlendirir. Teff tohumu çayı faydaları:

  • Metabolizmayı hızlandırıcı etkisi vardır.
  • Sindirim sistemini çalıştırdığı bilinir.
  • Hazmı kolaylaştırıcı etkisi vardır.
  • Uzun süren tokluk hissi verir.
  • Vücuda enerji verir.
  • Bol miktarda kalsiyum içerir. Bu sebeple kemikleri güçlendirdiği bilinir.
  • Gluten içermeyen özelliği ile çölyak hastalarının doktor onayı ile kullanabilecekleri bir bitki çayıdır.
  • Antioksidan içerdiği için vücudu olumsuz dış etkenlere karşı koruyucu özelliği vardır.
  • Protein içeriyor olması et tüketmeden protein alınmasını sağlar.

İlginizi Çekebilir

Süt arttıran humana çayı faydaları

Süt arttıran humana çayı faydaları

 Kokusuyla büyüleyen vanilya çayı faydaları

Kokusuyla büyüleyen vanilya çayı faydaları

 Vücudu toksinlerden temizleyen maydanoz sapı çayı faydaları

Vücudu toksinlerden temizleyen maydanoz sapı çayı faydaları

 Soğuk algınlığına birebir ceviz perdesi çayı neye iyi gelir?

Soğuk algınlığına birebir ceviz perdesi çayı neye iyi gelir?

 Diyet listelerinin vazgeçilmezi avokado çayı faydaları

Diyet listelerinin vazgeçilmezi avokado çayı faydaları

 Hücre yenileyici gül tomurcuğu çayı faydaları

Hücre yenileyici gül tomurcuğu çayı faydaları

Teff çayı pek çok faydaya sahip olsa da faydadan ziyade zarar görmemek için mutlaka güvenilir ve bakanlık onaylı yerlerden alınması gerekir. Doktor kontrolü ile ve güvenilir bir kaynaktan temin edilen teff tohumu demlenerek tüketilmelidir. Aksi takdirde ölüme varan ciddi riskler taşıyan bir bitki çayı olduğu bilinir. Her besin için olduğu gibi teff tohumu için de aşırı tüketim söz konusu olduğunda zarar verebilir. Alerjik durumu olan kişiler, hassas bünyelere sahip kişiler, anne adayları, kronik hastalıklar ile mücadele eden kişiler doktorlara danışmadan kullanmamalıdır. Olası bazı yan etkileri şu şekildedir:

  • Kalıcı kabızlığa sebep olduğu durumlar gerçekleşebilir.
  • Ani kalp rahatsızlıklarına sebebiyet verebilir.
  • Kalp krizi riskini arttırabilir.
  • Kalp durmasına neden olabilir.
  • Bazı uzmanlar ölüme varan yan etkilerinin bulunduğunu açıklamışlardır.

Teff tohumu çayı nasıl yapılır?

Teff tohumu çayı hazırlamak için güvenilir ve bakanlık onaylı bir yerden, tercihen eczanelerden teff tohumu alınmalıdır. Gerçek teff tohumu temin edilmesi son derece önemlidir. Aksi takdirde yararı değil zararı olacaktır. Teff tohumu çayı tarifi için gerekli malzemeler şu şekildedir:

  • Bir çay kaşığı teff tohumu
  • Bir bardak temiz içme suyu

Teff tohumu çayı nasıl demlenir?

Diğer birçok bitki çayında olduğu gibi teff tohumu da kaynamış olan temiz içme suyunun içine atılarak birkaç dakika bekletilir. Teff tohumu çayı tarifi:

  • Temiz içme suyu kaynatılır.
  • Teff tohumu kaynatılan suyun içine atılır.
  • En fazla beş dakika boyunca bekletilerek demlenmesi sağlanır.
  • Bir süzgeç yardımı ile süzüldükten sonra tüketilebilir.

Teff tohumu çayı zayıflatır mı?

Hiçbir besin direkt olarak zayıflatıcı özelliğe sahip değildir. Ancak bazı besinlerin kilo vermek isteyenlere destek olan bazı özellikleri bulunur. Teff tohumu çayı da metabolizmayı çalıştırır. Bu sayede kilo vermek isteyen kişilerin tercihleri arasındadır. Kilo vermek isteyen kişiler için aç karnına içilmesi önerilir. Günde bir fincan içilmesi yeterli olacaktır. 1 fincandan fazla teff çayı içmek olumsuz sonuçlar doğurabileceği için mutlaka önerilen miktarda ve tercihen doktor kontrolünde içilmelidir.

Teff tohumu çayı adet söktürür mü?

Teff tohumu çayı için adet söktürdüğüne dair yapılan net bir açıklama yoktur. Teff tohumu çayı adet söktürmese de adet döneminde ve adet öncesi döneminde yaşanan ağrılara ve kramplara iyi gelir. Teff çayı direnç yükseltici etkisiyle bu sancılı ve kramplı süreci biraz daha rahat atlatmak için yardımcı olabilir.

İlginizi Çekebilir

Metabolizmayı hızlandırarak kilo veriden kiraz çayı faydaları

Metabolizmayı hızlandırarak kilo veriden kiraz çayı faydaları

 Adet dönemimi düzenleyen ahududu yaprağı çayı faydaları

Adet dönemimi düzenleyen ahududu yaprağı çayı faydaları

 Saçları ve cildi yenileyen iğde çayı faydaları

Saçları ve cildi yenileyen iğde çayı faydaları

 İştah açıcı sarı kantaron çayı faydaları

İştah açıcı sarı kantaron çayı faydaları

 Kötü huylu hücrelerle savaşan yayla çayı faydaları

Kötü huylu hücrelerle savaşan yayla çayı faydaları

 Migren ağrısına birebir biberiye çayı faydaları

Migren ağrısına birebir biberiye çayı faydaları

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kış aylarının gözdesi kereviz nasıl tüketilir?Kış aylarının gözdesi kereviz nasıl tüketilir?
Yoğun bakımdaki yaşlı kadına eziyetin cezası belli olduYoğun bakımdaki yaşlı kadına eziyetin cezası belli oldu
Bakan Soylu kameralara gösterip tanıttı! Dikkat çeken 'Kılıçdaroğlu' iddiasıBakan Soylu kameralara gösterip tanıttı! Dikkat çeken 'Kılıçdaroğlu' iddiası
Anahtar Kelimeler:
Teff çayı bitki çayı bitki çayları faydaları nelerdir

En Çok Okunan Haberler

Dünya derin bir nefes aldı! Okyanusa düştü

Dünya derin bir nefes aldı! Okyanusa düştü

Karı-koca gibi kiraladıkları evde bakın ne yaptılar! Akşamları...

Karı-koca gibi kiraladıkları evde bakın ne yaptılar! Akşamları...

Togg, km'de ne kadar yakacak? Deponun dolacağı rakam belli oldu

Togg, km'de ne kadar yakacak? Deponun dolacağı rakam belli oldu

Tangalı kadınların arasına girdi! "Kim namus ve ahlak şövalyeliği yapıyorsa..."

Tangalı kadınların arasına girdi! "Kim namus ve ahlak şövalyeliği yapıyorsa..."

İzmir'deki depremden acı haber geldi!

İzmir'deki depremden acı haber geldi!

Türkiye bu çocukları konuşuyor! Dünyada bir kişi hayatta kaldı: Yüzde yüz ölümcül

Türkiye bu çocukları konuşuyor! Dünyada bir kişi hayatta kaldı: Yüzde yüz ölümcül

İlginizi Çekebilir

Kilo vermek için herkes bu karışımı içiyor! Öyle bir zararı var ki...

Kilo vermek için herkes bu karışımı içiyor! Öyle bir zararı var ki...

Zararlı olduğu kimsenin aklına gelmez: Soğan sizi zehirleyebilir!

Zararlı olduğu kimsenin aklına gelmez: Soğan sizi zehirleyebilir!

Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

Bir kaşığı kalp krizi, felç ve böbrek hastalıklarını önler!

Bir kaşığı kalp krizi, felç ve böbrek hastalıklarını önler!

Ölüme bir adım! Kılık değiştiren zehirli balık sonu olacaktı

Ölüme bir adım! Kılık değiştiren zehirli balık sonu olacaktı

Daha sağlıklı bir cilt için değer! Şu anda indirimde olan cebinizi yakmayacak cilt bakım ürünleri

Daha sağlıklı bir cilt için değer! Şu anda indirimde olan cebinizi yakmayacak cilt bakım ürünleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.