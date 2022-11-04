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Taze dut yaprağı çayı neye iyi gelir, faydaları nelerdir? Taze dut yaprağı çayı nasıl hazırlanır, nasıl demlenir?

04.11.2022 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aktarlardan kolayca temin edilebilecek malzemeler ile evde hazırlanabilen bitki çayları insan sağlığına faydalı çeşitli özelliklere sahiptir. Bilinçli olarak tüketildiği zaman bazı hastalıkların tedavisinde de kullanılır. Taze dut yapraklarından hazırlanan çayın da en bilinen faydası vücudu toksinlerden temizlemesi ve kanser hücrelerine karşı mücadele etmesidir. Ödem ve toksin attırıcı etkisiyle bilinen taze dut yaprağı çayı nasıl demlenir?

Taze dut yaprağı çayı neye iyi gelir, faydaları nelerdir? Taze dut yaprağı çayı nasıl hazırlanır, nasıl demlenir?

İçindekiler

  • Taze dut yaprağı çayı ne işe yarar?
  • Taze dut yaprağı çayı nasıl yapılır?
  • Taze dut yaprağı çayı zayıflatır mı?
  • Taze dut yaprağı çayı adet söktürür mü?

Dut başlı başına sağlık içeren, şifası kabul edilen bir meyvedir. Yapraklarından ya da kurutulmuş dut meyvesinden yapılan çayın vücuda birçok faydası olduğu bilinir. Zengin mineraller içeri ve antioksidan özelliği vardır. Dutta olduğu gibi taze dut yaprağı çayı da protein ve kalsiyum barındırır. Sinirleri yatıştırması, ödem attırıcı özelliği, cilt hastalıklarını iyileştirme etkisi ve daha birçok faydası ile en bilinen ve en çok tüketilen bitki çayları arasında yer alır. Kan basıncını destekleyici ve düzenleyici olduğu bilinen taze dut yaprağı çayı neye iyi gelir?

Taze dut yaprağı çayı ne işe yarar?

Taze dut yaprağı çayı soğuk algınlığına ve özellikle bronşit tedavisinde etkili bir çaydır. Öksürüğü keser ve boğazdaki acıyı hafifletici etkisi vardır. Sabah ve akşam yemeklerinden önce birer bardak içilmesi önerilen taze dut yaprağı çayı faydaları:

  • Ödem attırıcı özelliği vardır.
  • Cilt için faydalı olduğu bilinir, özellikle egzamaya iyi gelir.
  • Sinirleri gevşettiği, sakinlik verdiği bilinir.
  • Toksin attırır.
  • Kanser hastalarına önerilen bir bitki çayıdır. Kanser hücrelerinin vücuda yayılmasını engellediği bilinir.
  • Kalp krizi riskine karşı bedene direnç kazandırır.
  • İdrar söktürücü özelliği bulunur.
  • Kan basıncını düzenler.
  • Damarların içinde oluşacak yağlanmalara engel olduğu bilinir.
  • Metabolizmayı hızlandırır. Bu özelliği ile yağ yakımına destek verir.

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Diğer birçok besin gibi bitki çaylarının da bazı bünyelere yan etkileri olabilir. Bu sebeple bu tür gıdaları tüketmeden önce doktor tavsiyesi alınması önerilir. Taze dut yaprağı çayı da çok tüketilirse zararlı olabilecek bir bitki çayıdır. Ayrıca bazı yan etkileri bulunabilir. Anne adayları, kronik hastalığı bulunan kişiler, alerjik durumları bulunanlar, hassas bünyelere sahip olan kişiler doktor onayı olmadan bu tür çayları tüketmemesi daha iyi olur. Taze dut yaprağı çayının olası yan etkileri şu şekilde sıralanabilir:

  • Gereğinden fazla tüketilmesi halinde kusmaya sebebiyet verebilir.
  • Sürekli ve düzenli bir ilaç kullanımı söz konusu ise doktora danışmadan kullanılmamalıdır. İlaçların etken maddeleriyle tepkime yaratabilir.
  • Mideye rahatsızlık vererek sancılara neden olabilir.
  • Ciltte tahriş etkisi yaratabilir.

Taze dut yaprağı çayı nasıl yapılır?

Diğer bazı bitki çaylarından farklı olarak dut yaprağı çayı günde iki defa sabah ve akşam olacak şekilde tüketilebilir. Ancak yine de doktor onayı alarak içilmesi tavsiye edilir. Evde kolayca hazırlanabilecek olan taze dut yaprağı çayı tarifi için gerekli malzemeler:

  • Bir litre temiz içme suyu
  • Dört ya da beş tane taze dut yaprağı

Taze dut yaprağı çayı nasıl demlenir?

Kurutulmuş olan taze dut yaprakları temiz içme suyu kaynatılarak demlenir. Su ile birlikte kaynatılması doğru değildir çünkü içerdiği tüm vitaminler ve faydalar etkisini kaybedebilir. Kaynamış olan suyun içine atılan dut yaprakları bekletilerek demlenmesi sağlanır. Yalnızca su ve dut yaprakları kullanılarak yapılabilecek olan dut yaprağı çayı tarifi:

  • Bir litre temiz içme suyu kaynatılır.
  • Dört ya da beş tane iyice temizlenmiş taze dut yaprağı kaynayan suyun içine atılır.
  • İki saat boyunca bekletilerek demlenmesi sağlanır.
  • Bir süzgeç yardımı ile süzüldükten sonra tüketilir.

Taze dut yaprağı çayı zayıflatır mı?

Hiçbir kuru ya da sıvı gıdanın direkt olarak zayıflatıcı etkisi yoktur. Ancak doğa kaynaklı ürünler diyetleri ve detoksları destekleyici olarak kullanılabilir. Taze dut yapraklarından yapılan çay da metabolizmayı çalıştırır. Bu özelliği ile yağ yakımına ve kilo vermek isteyen kişilere yardımcı olur. Uzman diyetisyene danışılarak tüketilmesi önerilir.

Taze dut yaprağı çayı adet söktürür mü?

Birçok bitki çayının adet söktürücü özelliği vardır. Ancak taze dut yaprağı çayının adet söktürdüğüne dair bir çalışma ya da açıklama yoktur. Dut yaprağı çayının sakinleştirici ve direnç arttırıcı etkisi sayesinde ağrılara ve kramplara iyi gelerek bu dönemi biraz daha rahat atlatmayı sağlayabilir.

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