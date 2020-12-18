Astrolog Merve Rençber’den 18 Aralık 2020 Cuma günlük burç yorumları!

Günlük burçları okumadan seyahat planı yapmayın, yeni bir ilişki için harekete geçmeyin ve evrak imzalamayın. Farkında olmasa da bugünkü burçlar yaşamımızı o da başarılı şekilde analiz ediyor ki… 18 Aralık 2020 Cuma günlük burçların yorumları! Koç, boğa, yengeç, başak, aslan, ikizler, akrep, terazi, kova, oğlak, yay, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız ile ilgili dikkat etmenizi gerektiren noktalar ve yaşamınızdaki diğer çok sayıda önemli konu için burcunuzu okumadan yeni bir güne başlamayın.
14 Aralık'ta güneş tutulması gerçekleşti ve bu tutulmadan en sert etkilenecek olan; yay, başak, balık ve ikizler olacak. Güneş tutulmasının olumlu etkileri ise; aslan, koç, terazi ve kovada olurken, boğa ve yengeçler ani krizlerle uğraşacak. 17 Aralık'ta kova burcuna geçen Satürn, 2023 yılına kadar kova burcunda kalacak.
18 Aralık burç yorumları, aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, yengeç, akrep, terazi, ikizler, yay, aslan, kova, başak, oğlak ve balık burcunda günlük astroloji durumu ne olacak? Günlük burç yorumları aşk hayatı nasıl olacak? Cuma burç yorumları, sağlık ile ilgili ipuçları veriyor mu? Günlük burcumuz kariyer ve iş yeri hakkında ne söylüyor? Merakla takip edilen ve araştırılan 18 Aralık günlük burçlar ve yorumları haberimizde.
Bugün yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Duygu ve düşüncelerinizde bir değişim süreci içinde olacaksınız. Gün içinde karşınıza çıkan kişiler, tanışacağınız kişiler karmik anlamda önemli kişiler olabilir. Kadınlardan önemli destekler ve faydalar görebilirsiniz.
Bugün iş veya özel hayatınızda ani veya beklenmedik değişimler yaşanabilir. Bir karmaşa aniden çözülebilir. Sağlığınızla ilgili titiz ve özenli olma zamanı. Estetik konular, dış görüntünüzle ilgili değişimler gündeme gelebilir.
Bugün kadersel olaylarla karşılaşabilirsiniz. Yaşayacağınız tanışmalar, alacağınız teklifler, gün boyu karşınıza gelen olaylar önemli mesajlar ve anlamlar taşıyor olabilir. Gelişmeye, büyümeye ve ilerlemeye odaklanmanız gereken bir gün. Kadınlardan destekler görebilirsiniz. Beklediğiniz bir haber gelebilir. İlişkilerde ise karşınızdaki kişiler sizin için adım atabilir.
Bugün ruhen ve bedenen iyileşme ve toparlanma zamanı. Kendinizi desteklemeye odaklanmalı, yaşama dair hedeflerinizin peşinden gitmelisiniz. Kurban ve mağdur psikolojisine, karamsarlık ve umutsuzluk tuzaklarına düşmemeye özen göstermelisiniz.
Bugün sosyal medyadan, sosyal çevrenizden yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Bir dostunuzdan ve yakınınızdan önemli bir destek görebilirsiniz. İlişkilerde yeniye doğru giden enerjiler çalışırken, geçmişle oyalanmayı bırakma zamanı.
Bugün iş hayatıyla ilgili yeni projeler, yeni hedefler gündeme gelebilir. Bir karar ve seçim içerisinde olabilirsiniz. Grup ve ekip çalışmaları öne çıkabilir. Harekete geçme ve fırsatları değerlendirme zamanı.
Bugün ilişkiler ve aşk hayatında ileriye yönelik konuşmalar, geleceğe dair kararlar gündeme gelebilir. Yeni bir ilişkiye doğru adımlar atabilir veya yaşama dair isteklerinizi gerçekleştirmek için hedeflerinizin peşinden gidebilirsiniz.
Bugün zor veya karmaşık bir konuda çözüm sağlayabilir, net kararı alabilirsiniz. İkilemleri bitirebilir, hisleriniz ve öngörüleriniz ile doğru yolu bulabilirsiniz. Agresyondan, zorlu karmalar yaratacak durumlardan kaçınma zamanı.
Bugün zor veya karmaşık bir konuda çözüm sağlayabilir, net kararı alabilirsiniz. İkilemleri bitirebilir, hisleriniz ve öngörüleriniz ile doğru yolu bulabilirsiniz. Agresyondan, zorlu karmalar yaratacak durumlardan kaçınma zamanı.
Bugün atacağınız adımlar, akılcı cesaretlerle alacağınız riskler önemli kazanımlar ve başarılar getirebilir. Sağlıklı bir ego ile hareket etme, hırs ve bencillik gibi gölge yanlarınızdan uzaklaşmaya çalışma zamanı. Duygularınızı ve düşüncelerinizi dile getirmekten çekinmeyin.
Bugün finansal konularda uzun vadeli düşünüp, uzun vadeli hareket etme zamanı. Harcamalar ve para yönetimiyle ilgili kararlar alabilirsiniz. Eğitim ve iş hayatı adına harcamalar yapabilirsiniz. Kazanç getirecek yeni teklifler alabilirsiniz.
Bugün ilişkiler ve arkadaşlıklarda bir seçim ve karar içerisinde olabilirsiniz. Sosyal çevrenizden bir kişiyle ilgili iç dünyanızda netleşebilirsiniz. Kendi hedeflerinize ve kendi yolunuza odaklanma zamanı. Kişilerin ve insanların etkisinde kalmaktan kaçının.
Bugün haberci rüyalarla güne başlayabilirsiniz. Duygu dünyanızda hızlı değişimler yaşayabilir, dış koşullardan daha fazla etkilenebilirsiniz. Yaşamı ve deneyimleri aşırı ciddiye almak ruhsal bir yorgunluğa sebep olabilir. Akışa uyum sağlama zamanı. Bazı noktalarda umursamaz olmak daha iyi olacaktır.
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