Astrologlara göre asla sevgili olmamanız gereken burçlar! En uyumsuz burçlar

İlişki içerisinde yoğun aşk duygusu olsa bile bu mutlu bir ilişki yaşamaya yetmiyor. Bazen asla uyuşmadığımız kişilere aşık olabiliyoruz. Uyumsuzluk ilişki içerisinde her iki tarafı da mutsuz ediyor. Astrologlar asla birlikte olmaması gereken burçları açıkladı.

EN UYUMSUZ BURÇLAR

KOÇ VE YENGEÇ

Koç, hızlı hareket etmeyi ve anın romantizminden yararlanmayı sever . Bu bağlantı kıvılcımını hissetmekten ve hemen harekete geçmekten daha iyi ne olabilir? Ancak bu durum duygusal olan ve düzgün bir şekilde güven oluşturmak için zamana ihtiyaç duyan Yengeçler için pek işe yaramıyor. Onlar için romantizm bir sanat eseridir ve Tanrı ayrıntılarda gizlidir.

Wright, "İki ana burç olarak Koç ve Yengeç her ilişkide başlatıcıdır" diyor. "Birbirlerine kare oldukları için, işlerin yürümesi için gerekli olan sürekli bir uzlaşma vardır (örneğin, Koç'un Yengeç'in bir günlük gezi planlamasına izin vermesi veya Koç'un yemek pişirirken Yengeç'in mutfaktan uzak durması gibi).

İKİZLER VE AKREP

Bir İkizler burcunun serbest dolaşımdaki zihni, görünüşte çelişkili fikirlere sahip olmalarına yol açabilir… Bu da partnerinin her zaman her konuda nerede durduğunu bilmesi gereken bir Akrep'i korkutabilir. Zemin sürekli olarak ayaklarının altından kayıyorsa, bir Akrep kalplerini kalıcı bir ortaklığa yatırma konusunda kendini güvende hissetmeyecektir. Tutarlı olamayacak kadar düşüncesiz davranırsan, güvenilir olduğunu nasıl bilecekler?

Bununla birlikte, Wright istisnalar olduğunu belirtiyor. "Bu çift hiç çalışmıyor gibi görünüyor, ama her ne sebeple olursa olsun, aslında bir ton İkizler-Akrep çifti tanıyorum (neredeyse 25 yıldır evli olan kayınbiraderim ve yengem dahil!)" diye ekliyor... "Farklılıklarına rağmen, bu işaretlerin ikisi de kıvılcımı canlı tutan kötü bir mizah anlayışına sahip harika arkadaşlar."

OĞLAK VE YAY

Bir Oğlak tek kelimeyle özetlenebilirse, "profesyonel" olur. Çalışkan , hırslı ve kendini beğenmiş kişilerdir. Bu havasız olduğu anlamına gelmez - ne istedikleri konusunda ciddi oldukları anlamına gelir, bu da inanılmaz derecede romantik ve güvenilir hayat arkadaşları yapabilir. Öte yandan Yay, daha çok, büyüleyici bir başlangıç şansı ile karıştırılmış o pis dahi havası içindedir. Geç saatlerde taranmamış saçlar ve yanlış hizalanmış düğmelerle ortaya çıkmaları kimin umurunda? Odadaki herkesi onları affetmeye ikna edebileceklerini biliyorlar. Oğlak hariç.

Wright, "Oğlak, Satürn tarafından yönetilirken Yay, Jüpiter tarafından yönetilir" diye ekliyor. “Oğlak, kuralları ve yapıyı sever, Yay ise dua ederek yaşamayı tercih eder. Bu ikisi birbirlerinin güçlü yanlarını onurlandırmaya istekliyse (diğerinin onlar gibi olmasını sağlamaya çalışmak yerine), bu gerçek bir güç çifti olabilir. Ancak bu, her ikisinin de her zaman haklı olmadıklarını (nadir görülen bir durum) kabul etmelerini gerektirir.”

BOĞA VE KOVA

Zodyak'ın boğası , özellikle kalp meselelerinde istikrarlı ve öngörülebilirdir. Bu, bazıları için romantizm, güvenilirlik ve diğerleri için durgunluk anlamına gelebilir. Wright, "Her ikisi de sabit burçlar, Boğa ve Kova kendi yollarına saplanmış durumda," diye açıklıyor. "Kova, herkesin bambu kamışlara geçmesini istiyor ve Boğa, her şeyden çok rahatlık arıyor, çünkü ağızdaki hislere dayanamadıkları için reddediyor."

Zodyakın yenilikçileri ve ikonoklastları Kova için , aynı şeyi aynı şekilde yapmak, boğulma ve can sıkıntısı için bir reçetedir. En çok özgünlükleri tarafından tahrik edilirler ve çıktıkları kişinin onları entelektüel ve sanatsal olarak harekete geçirmesine ihtiyaç duyarlar. Besleyici Boğa için bu çok fazla boşa harcanmış enerji gibi geliyor. Kendileri için neyin işe yaradığını bulduklarında, neden bozsunlar? Ancak Kova, farklı bir şekilde bir araya gelebilmeleri için bir şeyleri kırmaya çok isteklidir. Doğaları gereği "tekdüzeliğin dikkatli olanın korkunç ödülü olduğuna" inanırlar, bu nedenle hız değişikliği her zaman masadadır.

ASLAN VE BALIK

Hassas Balık, karmik bilgelikle ve empati ile doludur. Cesur Aslanlar kendilerine olan sevgileri ve mürettebatlarına olan bağlılıklarıyla dolup taşarlar ve bir ortaktan daha azını istemezler. Bir Aslan, başka bir fikrin itibarını çalan bir iş arkadaşı hakkında övünebilirken , Balık hikayenin diğer tarafını görmeye başlayabilir (belki de son çeyreğinden önce terfi ettiğiniz için gerçekten güvensizdir)! Arkanda olmadıklarından değil Aslan, Balık burcunun dünyadaki herkesin sırtına sahip olmak istemesidir.

Wright, "Aslanlar, tatlı, değişken Balıklardan gördükleri tüm ilgiyi severler. Ancak Leo, Balık burcunun genellikle aynı tür doğrulamayı gerektirdiğini anlamazsa (sadece bunu istemeye istekli değilse) işler ters gider.

BAŞAK VE TERAZİ

Başak zekası, tüm zodyaktaki en esprili zekalardan biridir ve bu, onların korkusuzca gerçekçi doğalarından gelir. Bir kat şekerle uğraşmazlar; onlar için hayatın acısı dürüstlük ve mizahla yüzleşmektir. Bu bazıları için canlandırıcı gelebilir, ancak zodyakın diğer sakini romantik Teraziler şekerlerini gerçekten seviyorlar… Aşkta ve hayatta iyimserler ve birlikte çalışırsak neredeyse her şeyin mümkün olduğuna inanma eğilimindeler. Ancak ilham verici buldukları şey, Terazi'ye koca bir huysuz gibi görünen Başak'a tamamen naif geliyor.

Wright, "Sonbahar Ekinoksu'nu aşan iki burç olarak, Başak ve Terazi'nin aslında ÇOK ortak noktası var" diye ekliyor. “En kötüsü, her ikisi de mükemmeliyetçi ve fırsatçı olmalarıdır ve bunu birbirlerinde fark ettiklerinde? İtici olabilir.”



