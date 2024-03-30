Astrolojiyi takip edenler dikkat! Nisan ayı saç kesimi ve kişisel bakım takvimi açıklandı

Astroloji, birçok insan için hayatlarını yönlendiren ve kişisel bakım alışkanlıklarını etkileyen önemli bir faktördür. Astrolojik takvimlere göre, her ayın belirli dönemleri saç kesimi ve kişisel bakım için daha uygun olabilir. Kendinize daha iyi bakmak ve enerjinizi en iyi şekilde kullanmak için astrolojik takvimlerden yararlanabilirsiniz.

SAÇ KESİMİ

Uzun süre kullanmak isteyenler: 1-2-5-6 Nisan

Hızlı Uzamasını isteyenler: 10-11-14-15-21-22 Nisan

SAÇ BOYAMA VE ŞEKİLLENDİRME

1-2-5-6-7 Nisan

KAŞ VE KİRPİK BAKIMI

14-15-21 Nisan

MANİKÜR VE PEDİKÜR

1-2-5-6-18-19-20 Nisan

EPİLASYON

1-2-5-6-18-19-20 Nisan

DOLGU VE BOTOKS

21-22 Nisan







