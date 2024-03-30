Astrolojiyi takip edenler dikkat! Nisan ayı saç kesimi ve kişisel bakım takvimi açıklandı

Astroloji, birçok insan için hayatlarını yönlendiren ve kişisel bakım alışkanlıklarını etkileyen önemli bir faktördür. Astrolojik takvimlere göre, her ayın belirli dönemleri saç kesimi ve kişisel bakım için daha uygun olabilir. Kendinize daha iyi bakmak ve enerjinizi en iyi şekilde kullanmak için astrolojik takvimlerden yararlanabilirsiniz.
Uzun süre kullanmak isteyenler: 1-2-5-6 Nisan
Hızlı Uzamasını isteyenler: 10-11-14-15-21-22 Nisan
1-2-5-6-7 Nisan
14-15-21 Nisan
1-2-5-6-18-19-20 Nisan
1-2-5-6-18-19-20 Nisan
21-22 Nisan