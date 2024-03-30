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    4. Astrolojiyi takip edenler dikkat! Nisan ayı saç kesimi ve kişisel bakım takvimi açıklandı

    Astrolojiyi takip edenler dikkat! Nisan ayı saç kesimi ve kişisel bakım takvimi açıklandı

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    30.03.2024 14:32
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    Astroloji, birçok kişi için yaşamlarını yönlendiren bir rehber olarak kabul edilir. Ayrıca kişisel bakım alışkanlıklarını etkileyebilir. Astrolojik takvimlere göre, belirli dönemler saç kesimi ve kişisel bakım için daha uygun olabilir.

    Astroloji, birçok insan için hayatlarını yönlendiren ve kişisel bakım alışkanlıklarını etkileyen önemli bir faktördür. Astrolojik takvimlere göre, her ayın belirli dönemleri saç kesimi ve kişisel bakım için daha uygun olabilir. Kendinize daha iyi bakmak ve enerjinizi en iyi şekilde kullanmak için astrolojik takvimlerden yararlanabilirsiniz.

    SAÇ KESİMİ

    düzenli saç kesimi

    Uzun süre kullanmak isteyenler: 1-2-5-6 Nisan

    Hızlı Uzamasını isteyenler: 10-11-14-15-21-22 Nisan

    SAÇ BOYAMA VE ŞEKİLLENDİRME

    saç boyamak

    1-2-5-6-7 Nisan

    KAŞ VE KİRPİK BAKIMI

    kaş bakım

    14-15-21 Nisan

    MANİKÜR VE PEDİKÜR

    tırnak temizleme

    1-2-5-6-18-19-20 Nisan

    EPİLASYON

    lazer epilasyon

    1-2-5-6-18-19-20 Nisan

    DOLGU VE BOTOKS

    dudak

    21-22 Nisan

    Yerel Seçim 2024


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