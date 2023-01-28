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Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!

28.01.2023 02:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Kadir Has Üniversitesi ve MEF Üniversitesi'ne rektör atamaları yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Arzu Gür ise görevden alındı.

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Meryem Sondan Durukanoğlu Feyiz, MEF Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Muhammed Şahin atandı. Söz konusu atamaların 2547 sayılı Kanunun 13'üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Arzu Gür ise görevden alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açıkta bulunan Elazığ İl Müdürlüğüne Aydın Polat, Niğde İl Müdürlüğüne Umut Zeybek atandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kars Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tuncer Tekin ve Tunceli Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Önder Yurdakul görevden alındı. Kars Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Rahmi Toktaş atandı. (AA)

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