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  4. Atamada sürpriz isim olarak dikkat çekmişti! Bakan Çavuşoğlu'ndan Metin Feyzioğlu açıklaması: Geri çekme imkanımız var

Atamada sürpriz isim olarak dikkat çekmişti! Bakan Çavuşoğlu'ndan Metin Feyzioğlu açıklaması: Geri çekme imkanımız var

11.10.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun tebliğiyle Türkiye'nin yeni büyükelçileri belli olmuştu. Büyükelçiler arasında sürpriz bir isim de vardı: Metin Feyzioğlu. Eski Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Feyzioğlu'nun neden büyükelçi olarak atandığı, Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamasıyla açıklık kazandı.

Atamada sürpriz isim olarak dikkat çekmişti! Bakan Çavuşoğlu'ndan Metin Feyzioğlu açıklaması: Geri çekme imkanımız var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni büyükelçilerin görevlerini tebliğ etti. Geçtiğimiz aralıkta TBB 36. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimle başkanlığa veda eden Metin Feyzioğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğine atandı. Dikkat çeken bu atamayla ilgili Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama geldi.

SON DAKİKA | Yeni büyükelçiler belli oldu! Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu büyükelçi olarak atandıSON DAKİKA | Yeni büyükelçiler belli oldu! Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu büyükelçi olarak atandı

"UYARILARIMIZ OLUR, GERİ ÇEKME İMKANIMIZ VAR"

TVNET canlı yayınına katılan Çavuşoğlu, Feyzioğlu'nun büyükelçi olarak atanmasıyla ilgili şunları söyledi:

"Bizim için dışarıdan, içeriden fark etmez. Daha önceki dönemlerde de oluyordu, şimdiki dönemlerde de olur. Bunlar gayet doğal. Bunu başka yere çekmenin de hiçbir anlamı yok. Gayet isabetli isimler. Yanlış, hata olursa da gerekeni yapıyoruz zaten. Uyarılarımız olur, geri çekme imkanımız var. Hukuk lazım, teknik müzakereler de var. Ama Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkileri de var. O nedenle sayın Feyzioğlu'nun burada başarılı olacağını ben düşünüyorum. Oraya uygun. Yani biz kişiye göre görev değil de göreve göre uygun arkadaş bulmaya çalışıyoruz."

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