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  4. Ataşehir'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı! 4 yolcu yaralandı

Ataşehir'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı! 4 yolcu yaralandı

19.10.2024 00:12
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Ataşehir'de, İETT otobüsü, kontrolsüz şekilde yola çıkan otomobile çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Ataşehir'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı! 4 yolcu yaralandı

Ataşehir'de facianın eşiğinden dönüldü. Alkollü olduğu öğrenilen Y.A.'nın kullandığı otomobil ile S.S.'nin kullandığı, 14 CE Çekmeköy-Kadıköy hattında çalışan İETT otobüsü çarpıştı.

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4 YOLCU YARALANDI!

Kazada otobüste bulunan 4 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobil sürücüsünün 1.75 promil alkollü olduğu belirlenirken otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

(DHA)
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
alkollü sürücü Otomobil İETT
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