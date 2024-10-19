Ataşehir'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı! 4 yolcu yaralandı

Ataşehir'de facianın eşiğinden dönüldü. Alkollü olduğu öğrenilen Y.A.'nın kullandığı otomobil ile S.S.'nin kullandığı, 14 CE Çekmeköy-Kadıköy hattında çalışan İETT otobüsü çarpıştı.

4 YOLCU YARALANDI!

Kazada otobüste bulunan 4 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobil sürücüsünün 1.75 promil alkollü olduğu belirlenirken otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır