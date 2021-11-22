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  4. Ataşehir'deki görüntüler polisi harekete geçirdi! Tüneli kapatıp, drift yaptılar

Ataşehir'deki görüntüler polisi harekete geçirdi! Tüneli kapatıp, drift yaptılar

22.11.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir'de düğün eğlencesi sırasında caddede otomobil sürücüsünün drift yaptığı ve tüneli kapattığı görüntülerin ortaya çıkması üzerine harekete geçen polis ekipleri, sürücünün kimliğini tespit ederek cezai işlem uygulandı.

Ataşehir'de dün akşam saatlerinde Yenisahra Yavuz Selim Caddesi üzerinde düğün konvoyunda bulunan bir otomobilin drift yaparak trafiği engellediği ve tüneli kapatarak eğlence yapıldığı anlara dair görüntüler ortaya çıktı.

SÜRÜCÜ YAKALANDI

Bunun üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri görüntülerde yer alan otomobil sürücüsünün Cemal Yakup S. olduğunu tespit etti.

SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALINDI

Kısa sürede yakalanan sürücü Cemal Yakup S. 'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 'Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi-DRİFT' maddesi uyarınca 6.700 lira idari para cezası uygulandı. Otomobil sürücüsünün sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alındı. Otomobil ise 60 gün süre ile trafikten men edildi. Cemal Yakup S. ayrıca 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' maddesi uyarınca adli işlem yapılmak üzere Ataşehir Şehit Hayrettin Yıldırım Örnek Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ataşehir
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