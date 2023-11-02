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Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çeken adamın TikTok yayınından topladığı iddia edilen bağış dudak uçuklattı!

02.11.2023 17:57 | Son Güncelleme:
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Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çeken sosyal medya yayıncısı, "iddiaya göre" 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Tiktok hesabından canlı yayın açtı. Yayıncının 2 saat içerisinde dudak uçuklatan miktarda bir bağış topladığı "iddia edildi."

Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çeken adamın TikTok yayınından topladığı iddia edilen bağış dudak uçuklattı!

Sosyal medyada canlı yayın açarak takipçilerinin ilgisini çeken çok sayıda sosyal medya kullanıcısı bulunuyor. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'e olan benzerliğiyle ilgi gören Serdar G. isimli sosyal medya yayıncısı da sosyal medyanın en dikkat çeken isimlerinden biri olarak gösteriliyor.

Fakat yayıncıyla ilgili son olarak çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

TOPLADIĞI İDDİA EDİLEN BAĞIŞ DUDAK UÇUKLATTI

İddiaya göre, TikTok uygulamasında yayın açan Serdar G., 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda dudak uçuklatan bir miktarda bağış topladı.

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Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çeken sosyal medya yayıncısının 2 saat içerisinde yaklaşık 1 milyon lira bağış aldığı ileri sürüldü.

DİKKAT ÇEKEN YORUMLAR

Öte yandan yayın sırasında yapılan yorumların da dikkat çektiği; yorumlarda ise "Atam" yorumlarının yapıldığı ve bazı takipçilerce yapılan yorumlarda da gözyaşı emojisinin kullanıldığı iddia edildi.

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Söz konusu iddialar sosyal medyada da gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok Mustafa Kemal Atatürk

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