Atatürk’e hakaret eden muhtara hapis cezası

İzmir’in Buca ilçesi Çaldıran Mahallesi muhtarı Murat Gökyer, Şubat ayında sosyal medya hesabından Atatürk'le ilgili bir paylaşımda bulundu. Tepkiler üzerine paylaşımı kaldıran muhtar Gökyer hakkında İzmir Barosu ve Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri suç duyurusunda bulundu.

“ATATÜRK’ÜN GETİRDİĞİ SİSTEMDE MUHTAR SEÇİLDİ”

Sözcü'den Ümit Türk'ün haberine göre; harekete geçen savcılık muhtar Gökyer hakkında dava açarak konuyla ilgili iddianame hazırladı. Savcılık, iddianamede “Atatürk’ün getirdiği sistemde demokratik seçimlerle muhtar seçilmiş ve temsil yetkisi olan kimse olarak paylaşımda bulundu” şeklinde çarpıcı bir tespitte bulundu.

ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK

Davanın ilk duruşması bugün İzmir Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya sanık Gökyer ile şikayetçi avukatlar katıldı. Savunma yapan Gökyer, paylaşımın, Aytunç Ayhan isimli hesabın etiketlemesi sonucu kendi sayfasında paylaşıldığını ileri sürdü. Gökyer, amacının Atatürk’e hakaret olmadığını ve özür dilediğini ifade etse de, “Bir yıl önce de benzer bir paylaşım yapmıştım. O zaman herhangi bir tepki gelmemişti” demesi ise tepkilere neden oldu.