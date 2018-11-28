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Atatürk’e hakaret eden muhtara hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 17:32 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Atatürk'ün hatırasına hakaretten mahkeme karşısına çıkan İzmir'in Buca ilçesi Çaldıran Mahallesi muhtarı Murat Gökyer, ilk duruşmada 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Gökyer’in savunmasında “Bir yıl önce de benzer bir paylaşım yapmıştım. O zaman herhangi bir tepki gelmemişti” ifadelerini kullandı.

Atatürk’e hakaret eden muhtara hapis cezası

İzmir’in Buca ilçesi Çaldıran Mahallesi muhtarı Murat Gökyer, Şubat ayında sosyal medya hesabından Atatürk'le ilgili bir paylaşımda bulundu. Tepkiler üzerine paylaşımı kaldıran muhtar Gökyer hakkında İzmir Barosu ve Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri suç duyurusunda bulundu.

“ATATÜRK’ÜN GETİRDİĞİ SİSTEMDE MUHTAR SEÇİLDİ”

Sözcü'den Ümit Türk'ün haberine göre; harekete geçen savcılık muhtar Gökyer hakkında dava açarak konuyla ilgili iddianame hazırladı. Savcılık, iddianamede “Atatürk’ün getirdiği sistemde demokratik seçimlerle muhtar seçilmiş ve temsil yetkisi olan kimse olarak paylaşımda bulundu” şeklinde çarpıcı bir tespitte bulundu.

ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK

Davanın ilk duruşması bugün İzmir Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya sanık Gökyer ile şikayetçi avukatlar katıldı. Savunma yapan Gökyer, paylaşımın, Aytunç Ayhan isimli hesabın etiketlemesi sonucu kendi sayfasında paylaşıldığını ileri sürdü. Gökyer, amacının Atatürk’e hakaret olmadığını ve özür dilediğini ifade etse de, “Bir yıl önce de benzer bir paylaşım yapmıştım. O zaman herhangi bir tepki gelmemişti” demesi ise tepkilere neden oldu.

MAHKEME CEZAYI ÜST SINIRDAN VERDİ

Şikayetçi İzmir Barosu avukatları ile Atatürkçü Düşünce Derneği avukatları sanığın bu beyanıyla suç kastının sürekli olduğuna dikkat çekerek cezalandırılmasını talep ettiler. Savunmaların ardından mahkeme, araştırılacak başka bir husus olmadığı için ilk duruşmada davayı karara bağladığını açıkladı. Sanığın Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

EMSAL OLABİLİR

Kararı değerlendiren İzmir Barosu avukatı ve Atatürkçü Düşünce Derneği üyesi Cemil Öz, Atatürk'e hakaret konusunda şu ana kadar verilmiş en yüksek ceza olduğunu söyledi. Avukat Öz, “Bu tip suçları işleyenlere daha çok alt sınırdan cezalar veriliyordu. Bu cezalar da genellikle erteleniyordu. Bu kez öyle olmadı. Mahkeme, üst sınırdan cezayı verdi. Bizce güzel bir emsal oldu. Eğer bu karar onanırsa Atatürk düşmanları paylaşım yaparken dikkatli olacaklardır” diye konuştu.

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
Yani şu ülkede Atatürk'ü korumak için yasaya ihtiyaç duyuyoruz ya bu ayıp bize yeter... Kimse sev demiyor(sevmiyor olman senin yavşaklığın kimseyi ilgilendirmez) ama hakeret ederek ne kazanıyorsun? Ölmüş gitmiş adam. Günümüze bakınca müslüman olup da iyi durumda olan tek ülkeyiz. Adamın kurduğu sistemin güzelliğini buradan idrak et hiç olmazsa. Gerçi o zeka nerde tabi.
Bu ülke de Yunan bayrağı altında yaşamak isteyen şerefsiz dolu.Türke düşman sorsan ümmetçi.
Destek görünce azdılar,merak etmeyin şimdi kaybolur,karabatak gibi başka yerden çıkarlar.
her zaman olmuyor be muhtarım birkere oluyor iyi giydiriyorlar
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