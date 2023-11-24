Atatürk fotoğrafını takmayı reddeden teğmen iddiasına Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi! CHP Meclisin gündemine taşımıştı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikal ettiği 10 Kasım'ın 85. yıl dönümünde tüm yurtta saygı ve özlemle anıldı. Bir teğmen ise iddiaya göre tören sırasında "iğne yok" diye yakasına Atatürk fotoğrafını takmayı reddetti.

"ATATÜRK'ÜN RESMİNİ YAKASINA TAKMAKTAN UTANAN ASKERİN ORDUDA YERİ YOK"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır konuyu Mecliste gündeme getirdi. AA'nın aktardığına göre Başarır, çeşitli sosyal medya platformlarında, 10 Kasım Atatürk'ü anma töreninde, Tuzla Piyade Okul Komutanlığında bir grup teğmenin yakalarına Atatürk fotoğrafını takmayı reddettiklerine yönelik iddialar yer aldığını aktardı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığına yönelik haberler çıktığını dile getiren Başarır, "Eğer bizim güzel ülkemizde Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini 10 Kasım'da yakasına takmaktan utanan bir asker varsa onun orduda yeri yok. Ordu içinde Ata'sından, tarihinden, geçmişinden rahatsız olan bu tip askerler varsa temizlenmelidir." diye konuştu.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: ADLİ VE İDARİ SÜREÇ BAŞLATILDI

İddiaların yayılması üzerine Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "Tuzla Piyade Okulunda bir grup teğmenin 10 Kasım'da Atatürk fotoğrafı takmayı reddettiği ve kavga çıktığı" iddiasını "dezenformasyonun bariz bir örneği" olarak nitelendirdi ve konuyla ilgili adli ve idari sürecin başlatıldığını belirtti.

"İĞNE YOK, O YÜZDEN TAKMADIM"

Öte yandan Sözcü yazarı Saygı Öztürk iddiayı şöyle detaylandırdı:

“10 Kasım Atatürk'ümüzü Anma törenimizde sol göğsümüze Atatürk fotoğrafı asıyoruz. Teğmenlerden birisinde Atatürk fotoğrafı olmadığını görenler, bu duruma tepki gösterip, neden Atatürk fotoğrafı takmadığı soruyor. Teğmen ise ‘İğne yok o yüzden takmadım' diyor. Diğer askerlerden bazıları bu durumu bölük komutanına aktarıyor. Bunun üzerine bölük komutanı teğmene iğne ve Atatürk fotoğrafı verip bunu yakasına takmasını sağlıyor. Böylece törende bütün teğmenlerin yakasında Atatürk fotoğrafı bulunuyor.

"ATATÜRK FOTOĞRAFI KAPIDAN İNDİRİLİYOR"

Ancak konu burada kapanmıyor. Teğmenin yakasına Atatürk fotoğrafı takmamasının gerekçesinin iğne olmadığına inanan bazı teğmenler, başlangıçta Atatürk fotoğrafı takmayan teğmenin kaldığı odanın kapısına 13 Kasım'da Atatürk fotoğrafı asıyor. Whatsap grubunda da Atatürk fotoğrafının o kapıdan indirilmemesi yazılıyor.

4 teğmenin paylaştığı odanın kapısına asılan Atatürk fotoğrafı indiriliyor. Ancak kimin indirdiği bilinmiyor. İndirme olayı ile ilgili olarak, başlangıçta Atatürk fotoğrafı takmayan teğmenin bunu yapmış olacağı değerlendiriliyor.

"ARBEDE YAŞANIYOR"

Bir grup teğmen arasında Atatürk fotoğrafının indirilmesi üzerine tartışma yaşanıyor ve daha sonra bu küçük çaplı bir arbedeye dönüşüyor. Fotoğraf takmayan teğmen, darp edildiğini önü sürüp kendisini hastaneye sevk ettiriyor. Hastanede yapılan muayenede teğmende herhangi bir darp izi bulunmadığı, yönünde doktor rapor veriyor. Ancak, teğmen, darp edildiğini, rapor verilmemesi halinde savcılığa şikayette bulunacağını öne sürüyor."