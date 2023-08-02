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'Atatürk' göndermesi maça damga vurdu! Dünya tarihine geçen o sözle...

02.08.2023 22:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Litvanya temsilcisi Zalgiris'le karşı karşıya geldi. Maçın yayınlandığı kanaldaki alt bantta Disney Plus'a gönderme yapılarak Mustafa Kemal Atatürk'ün "Geldikleri gibi giderler" sözü paylaşıldı. Öte yandan Disney Plus platformu daha önce yayınlayacağını duyurduğu Atatürk dizisini iptal etmiş ve söz konusu iptal kararı büyük tepki toplamıştı.

'Atatürk' göndermesi maça damga vurdu! Dünya tarihine geçen o sözle...

Disney Plus platformunun, daha önce yayınlayacağını duyurduğu 'Atatürk' dizisini iptal etmesine tepkiler çığ gibi büyüyor. Bu kez de canlı TV platformu D-Smart Go, Galatasaray- Zalgiris maçı sırasında, Disney Plus'a göndermede bulunarak Atatürk'ün sözünü alt bantta paylaştı.

"GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER"

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Litvanya temsilcisi Zalgiris'le karşı karşıya geldi. Maçı yayınlayan D-Smart Go platformu, maç esnasında Mustafa Kemal Atatürk'ün "Geldikleri gibi giderler" sözünü paylaştı.

Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçen ve infiale yol açan Disney Plus platformuna gösterilen tepki sosyal medyada gündem oldu.

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NE OLMUŞTU?

Disney Plus platformu daha önce yayınlayacağını duyurduğu, Aras Bulut İynemli'nin başrolünü oynadığı Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçmişti.

Söz konusu iptal kararı Türkiye'de gündem olmuş ve birçok kişi tarafından tepki çekmişti. 29 Ekim'de yayınlanması planlanan dizinin film olarak televizyon ve sinemalarda gösterileceği duyurulmuştu.

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