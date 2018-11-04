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Atatürk Havalimanı'nda apronda kaza! 9 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 14:00 | Son Güncelleme

Atatürk Havalimanı'nda bagajları taşıyan araçla, uçak içlerini temizlemeye giden temizlik personelini taşıyan servis aracı kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.

Atatürk Havalimanı apronunda iki servis aracının çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, içinde sadece sürücüsü bulunan bir servis aracıyla temizlik firması çalışanlarını taşıyan minibüs çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza, hava trafiğinde herhangi bir aksamaya neden olmazken, kaza yapan araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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Atatürk Havalimanı apron

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Yuh be kardeşim. imkansızı başardınız yani,trafige kapalı alandada kaza yapmak büyük başarıdır.
bravo!!! bu tip salakça kazalar türkiye-rusya ve çinde olur zaten
gerizekalılar .. ancak bizde olur şov yaparken olmuştur ..
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