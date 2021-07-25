Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yangın! Mansur Yavaş olay yerine gitti

Çankaya'daki Atatürk Orman Çiftliği arazisinde öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangının söndürülmesi için çalışma başlattı. Yükselen dumanlar Eskişehir yolunda sürücülere zor anlar yaşattı.

MANSUR YAVAŞ: BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da olay yerine giderek, çalışmaları takip etti. Yavaş burada yaptığı açıklamada, "Yangını bir kişi çıkarmış. Aldığım bilgiye göre o şahıs güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı" dedi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: DHA

