Atatürk Üniversitesinin kütüphanesi yeni ismiyle bilime ışık tutacak

Açıklamada, Türkiye'nin en önemli kütüphaneleri arasında yer alan kütüphanenin, bin 797’si el yazması, 978'i Arapça, 63'ü Farsça, 30 bin 612'si de Osmanlıca olan eserleri ile Cumhuriyetin ilk yıllarında yazılmış 159 bin 23 güncel eseri bünyesinde barındırdığı ifade edildi.

Türkiye'nin önde gelen kütüphaneleri arasında yer alan ve bünyesinde barındırdığı birbirinden kıymetli binlerce eser ile bilime ışık tutan Erzurum Atatürk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, "Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi" olarak değiştirilen ismiyle hizmet vermeye başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı da bilim, teknoloji, kültür, sanat ve sosyal hayat alanlarında üretici bir öğretimi önceleyen, değer üreten ve adeta hazine niteliği taşıyan Atatürk Üniversitesindeki kütüphanenin adını ülkenin en değerli bilim insanlarından Prof. Dr. Fuat Sezgin olarak değiştirdiklerini belirtti.

Kütüphane aracılığıyla bilgi kaynağı üretme ve sağlama konusunda sınırların ötesi ile bağlantı kurma, çalışma alanları, bilgisayarları ve güçlü internet ağı ile öğrenci ve akademisyenlerin sadece bilgiye erişimini sağlamakla kalmayıp aynı zamanda dünya ile iletişime geçmesine de olanak tanıdıklarını aktaran Çomaklı, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimize haftanın her günü sınırsız internet ve sakin çalışma ortamı sunuyoruz. Kütüphanemiz dijital ortama aktarılmış çalışmalar açısından üniversite için vazgeçilmez bir bilgi yuvası. Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi ışığında öğrenciyi merkeze alan bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz."