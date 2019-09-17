HABER

Atatürk Üniversitesinin kütüphanesi yeni ismiyle bilime ışık tutacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 18:49 | Son Güncelleme

Erzurum'da, bünyesinde barındırdığı birbirinden kıymetli binlerce eser ile bilime ışık tutan Atatürk Üniversitesi Merkez Kütüphanesinin ismi "Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi" olarak değiştirildi - Üniversitenin Rektörü Prof. Dr Ömer Çomaklı: - "Öğrencilerimize haftanın her günü sınırsız internet ve sakin çalışma ortamı sunuyoruz. Kütüphanemiz dijital ortama aktarılmış çalışmalar açısından üniversite için vazgeçilmez bir bilgi yuvası" - Üniversitenin Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Mahmut Arık: - "15 yıldır elektronik ortama aktarılan bilgi kaynaklarımız ve 47 veri tabanımız ile 198 bin 460 elektronik kitap, 84 bin 693 elektronik dergi ve 5 bin 283 basılı dergimizle sınırsız makaleye ve birçok bilgiye kolayca erişim imkanı tanıyoruz"

Türkiye'nin önde gelen kütüphaneleri arasında yer alan ve bünyesinde barındırdığı birbirinden kıymetli binlerce eser ile bilime ışık tutan Erzurum Atatürk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, "Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi" olarak değiştirilen ismiyle hizmet vermeye başladı.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle ilan edilen "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" kapsamında Atatürk Üniversitesi Merkez Kütüphanesinin "Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi" olarak değişen ismiyle hizmet vermeye başladığı belirtildi.

Kütüphanenin yeni döneme hazır olduğu aktarılan açıklamada, Atatürk Üniversitesi Senatosunun 11 Ocak'ta aldığı kararla yerleşke içerisindeki merkezi kütüphaneye Prof. Dr. Fuat Sezgin adının verildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin en önemli kütüphaneleri arasında yer alan kütüphanenin, bin 797’si el yazması, 978'i Arapça, 63'ü Farsça, 30 bin 612'si de Osmanlıca olan eserleri ile Cumhuriyetin ilk yıllarında yazılmış 159 bin 23 güncel eseri bünyesinde barındırdığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı da bilim, teknoloji, kültür, sanat ve sosyal hayat alanlarında üretici bir öğretimi önceleyen, değer üreten ve adeta hazine niteliği taşıyan Atatürk Üniversitesindeki kütüphanenin adını ülkenin en değerli bilim insanlarından Prof. Dr. Fuat Sezgin olarak değiştirdiklerini belirtti.

Kütüphane aracılığıyla bilgi kaynağı üretme ve sağlama konusunda sınırların ötesi ile bağlantı kurma, çalışma alanları, bilgisayarları ve güçlü internet ağı ile öğrenci ve akademisyenlerin sadece bilgiye erişimini sağlamakla kalmayıp aynı zamanda dünya ile iletişime geçmesine de olanak tanıdıklarını aktaran Çomaklı, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimize haftanın her günü sınırsız internet ve sakin çalışma ortamı sunuyoruz. Kütüphanemiz dijital ortama aktarılmış çalışmalar açısından üniversite için vazgeçilmez bir bilgi yuvası. Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi ışığında öğrenciyi merkeze alan bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz."

Çomaklı, kendini yenileme ve gelişen çağı yakından takip etme noktasında da dünyaya ayak uydurmaktan geri durmadıklarını ifade ederek, bu alandaki çalışmaları artırarak eğitim ve öğretim ağını genişletmeye devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Atatürk Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Öğr. Gör. Mahmut Arık ise öğrenci ve akademisyenlerin "çip sistemi" ile korunan bilgi kaynaklarına rahatlıkla ulaşabildiklerini belirterek, lisans ve ön lisans öğrencilerinin 3 kitabı 15 gün, yüksek lisans öğrencilerinin 21 gün, doktora ve üzeri öğrencilerin ise 5 kitabı 1 ay süreyle sistem üzerinden öğrenci kimlikleri ile ödünç alabildiklerini duyurdu.

Kütüphanenin 1954 yılından beri basılan yerel gazeteler ve 2014 yılına kadarki tüm ulusal gazetelerin bulunduğu geniş bir gazete arşivinin de olduğunu kaydeden Arık, "15 yıldır elektronik ortama aktarılan bilgi kaynaklarımız ve 47 veri tabanımız ile 198 bin 460 elektronik kitap, 84 bin 693 elektronik dergi ve 5 bin 283 basılı dergimizle sınırsız makaleye ve birçok bilgiye kolayca erişim imkanı tanıyoruz. Kütüphane Arası İş Birliği Takip Sistemi (KITS) ve Türkiye Belge Sağlama Sistemi (TÜBESS) ile de istenilen her kaynağa yine ücretsiz bir şekilde ulaşım sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

PARTNER İşte o fotoğrafların perde arkası! İşte o fotoğrafların perde arkası!
Bakanlıktan İstanbul'da kaçak yapıyla mücadele...Bakanlıktan İstanbul'da kaçak yapıyla mücadele...
Kahramanmaraş’ta kaza sonrası inanılmaz kurtuluşKahramanmaraş’ta kaza sonrası inanılmaz kurtuluş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atatürk Üniversitesi Atatürk Üniversitesi Senatosu isim değiştirme kütüphane Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi

En Çok Okunan Haberler

Trafik durdu, herkes telefonuna sarıldı

Trafik durdu, herkes telefonuna sarıldı

F.Bahçe'den 'kural hatası' kararı

F.Bahçe'den 'kural hatası' kararı

TFF üyesinin skandal videosu ortaya çıktı

TFF üyesinin skandal videosu ortaya çıktı

Afganistan'da canlı bombalı çifte saldırı! Çok sayıda ölü var

Afganistan'da canlı bombalı çifte saldırı! Çok sayıda ölü var

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Son dakika: Emniyet ve MİT'ten Afrin'de ortak operasyon! Eylem hazırlığındaki 9 şüpheli gözaltında

Emniyet ve MİT'ten Afrin'de ortak operasyon!

Son dakika: AK Parti'den yargı reformu paketi açıklaması

AK Parti'den yargı reformu paketi açıklaması

Son dakika: İstanbul Adliyesi'nde kanlı olay!

İstanbul Adliyesi'nde kanlı olay!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'den dikkat çeken imam hatip sözleri

AK Partili isimden dikkat çeken imam hatip sözleri

Firari cinayet şüphelisi yakınlarıyla adliyeye gelerek 15 ay sonra teslim oldu

Firari cinayet şüphelisi 15 ay sonra böyle teslim oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.