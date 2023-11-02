HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 'Atatürk' ve 'Cumhuriyet' ile ilgili sözleri tepki çekmişti! İmam hakkında flaş karar

'Atatürk' ve 'Cumhuriyet' ile ilgili sözleri tepki çekmişti! İmam hakkında flaş karar

02.11.2023 22:29 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlenen bir mevlit töreninde Atatürk, Cumhuriyet ve Türk eğitim sistemi ile ilgili yaptığı konuşma sosyal medyada paylaşılan ve tepkilere neden olan imam Metin Özcan, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ile 'Atatürk'e hakaret' suçundan tutuklandı.

'Atatürk' ve 'Cumhuriyet' ile ilgili sözleri tepki çekmişti! İmam hakkında flaş karar

Yavuz Sultan Selim Mahallesi Hazreti Ali Camii'nde imamlık yapan Metin Özcan, yaklaşık 10 gün önce Körfez ilçesine bağlı Yeniyalı Mahallesi’nde bir mevlit töreninde konuşma yaptı. Özcan konuşmasında, "Cumhuriyet'le birlikte İslam alimlerinin asılması kararları verildi. Halifelikler kalktı, medreseler kapatıldı, tekkeler kapatıldı. Alfabeler değiştirildi. Her şeyi bilen Müslüman hiçbir şey bilmez oldu. Tarihi iyi okuyun, iyi araştırın. Sevdikleri adamlar hiç de sevilecek adamlar değil. Allah bizi muhafaza etsin. Anneler; siz eğitin çocuklarınızı. Çocuğu okula sokan baldırı çıplak, ilim irfan yuvası adı altında hutbeler okutuluyor. Böyle bir şey yok. Ne eğitim var ne ilim irfan var. Ne eğitim var ne öğretim var. Oralara çocuğunuzu bırakıp da yetişecek diye bakmayın. Belki bir makama gelir ama makamı da rüşvete ve yanlışa kullanır" dedi. Özcan’ın yaptığı konuşmanın videosu sosyal medyada yayıldı ve tepki çekti.

ÖNCE SERBEST KALDI, İTİRAZ SONRASI TUTUKLANDI

Tepkilerin ardından gözaltına alınan imam Metin Özcan, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcısı ise bu karara itiraz etti. İtiraz üzerine yeniden değerlendirme yapan mahkeme, Metin Özcan’ın tutuklanmasına karar verdi. Özcan, tutuklanarak Kandıra cezaevine gönderildi. Bu arada Körfez İlçe Müftülüğü de imam hakkında idari soruşturma başlattı.

(DHA)

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsrail'de TRT Haber muhabirlerinin aracına saldırıda bulunulduİsrail'de TRT Haber muhabirlerinin aracına saldırıda bulunuldu
12 yaşındaki kız çocuğu aşiret lideri tarafından cinsel istismara uğradı! Bakanlıktan açıklama geldi12 yaşındaki kız çocuğu aşiret lideri tarafından cinsel istismara uğradı! Bakanlıktan açıklama geldi
'Haham' Biden'ın sözünü kesti: Ateşkes çağrısında bulundu! Biden'ın cevabı kafaları karıştırdı'Haham' Biden'ın sözünü kesti: Ateşkes çağrısında bulundu! Biden'ın cevabı kafaları karıştırdı
Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet atatürk

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İntihara teşebbüs etti! Hayatını kurtaran itfaiyeciyle evlendi

İntihara teşebbüs etti! Hayatını kurtaran itfaiyeciyle evlendi

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Kamyonla araba çarpıştı! Trafik kapandı

Kamyonla araba çarpıştı! Trafik kapandı

Bir anda önünü açıp göğüslerini gösterdi

Bir anda önünü açıp göğüslerini gösterdi

Su geçirmez ve ultra konforlu! Columbia Woodburn 2'de indirim

Su geçirmez ve ultra konforlu! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.