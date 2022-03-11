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  4. Atı yorulunca arabayı kendisi çekti! Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı

Atı yorulunca arabayı kendisi çekti! Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı

11.03.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de hurdacılık yapan Tarık Tok (46), atı yorulunca arabayı kendisi çekti. Atının baba yadigarı olduğunu belirten Tok, "Yaşlı at, yorgun olduğu için arabayı ben çektim" dedi.

Rıhtım Caddesi'nde önceki gün atı arkaya bağlayıp, arabayı kendisi çeken kişiyi cep telefonu kamerasıyla çekenler, o anları sosyal medyada paylaştı. Görüntüler, sosyal medyada ilgi çekti. Arabayı çeken kişinin Ağa Mahallesi'nde yaşayan ve hurdacılık yapan 2 çocuk babası Tarık Tok olduğu ortaya çıktı. Tarık Tok, yaklaşık 25 yaşındaki 'Gül' isimli atının yorulması nedeniyle aracı kendisinin çektiğini söyledi.

'O BENİM KIRMIZI GÜLÜM'

Baba yadigarı atını çok sevdiğini söyleyen Tarık Tok, "Kağıt, naylon ve plastik topluyorum. At yorgundu, halsizdi. Yaşlı at, yorgun olduğu için arabayı ben çektim. Bu at, rahmetli babamdan bana kaldı. Benim bu emektarım. Satamıyoruz, atamıyoruz. Öyle bakmaya devam ediyoruz. Bizim ekmek teknemiz, kıyamadım. Ölene kadar bizde duracak. 'Yoruldu' diye kıyamıyorum da arabaya kendim koştum. Bu ata çocuğum gibi bakıyorum. Adı Gül, o benim kırmızı gülüm" dedi.

(DHA)

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