Atina'nın '12 mil' iddiası sonrası 'savaş' sesleri! Ukrayna'daki senaryoyu örnek göstererek uyardı: Gözümüzün içine bakarak...

Ege ve Akdeniz'deki provokasyonlarını giderek artıran Yunanistan, adalar üzerinde gerilimi tırmandıracak adımlar atmaya devam ediyor. TSK'nın İHA'ları Atina'nın gayri askeri statüdeki Adalar'a Atina'nın silah çıkarttığını tespit ederken, Yunanistan basınında yer alan "Atina karasularını genişletecek" iddiası gündem yarattı. Yunanistan’ın köklü yayın kuruluşlarından MEGA, Atina yönetiminin, Girit’in güney ve batısındaki karasularını 12 deniz miline çıkarma olasılığını masaya koyduğunu iddia etti. Gazeteci Christina Korai, Atina hükümetine dayandırdığı haberinde, Yunanistan’ın karasularını genişletmek için harekete geçtiği öne sürüldü.

"HER TÜRLÜ İMKANI KULLANMAYA HAZIRIZ"

MEGA, hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, bu genişlemenin Türkiye ile yeni bir soruna neden olabileceğini belirtirken, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Her türlü imkanı kullanmaya hazırız.” dedi.

ATİNA '12 MİL' DERSE SAVAŞ MI ÇIKAR?

Söz konusu iddialar gündem yaratırken, Güvenlik Politikalar Uzmanı Mete Yarar katıldığı canlı yayında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Söz konusu iddiaların sürpriz olmadığını belirten Yarar, "Bu planlar çok önceden gayet açık bir şekilde belliydi" dedi. Krizin kontrollü bir şekilde giderek artırıldığını söyleyen Yarar, bölgede Ukrayna'da yaşananlara benzer hamleler yapıldığını açıkladı.

Yarar, bir sonraki adım olarak Yunanistan'ın çok gelişmiş özel silahları bu adalara monte edebileceği uyarısında bulundu. Atina'nın adalara kuracağı gelişmiş radar sistemiyle İHA'ları daha havadayken hemen tespit edebilecek bir sistemi hayata geçirmeye çalıştığını belirten Yarar, "Şu anda gözümüzün içine bakarak yerleştiriyorlar bunları" diye konuştu.





