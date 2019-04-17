Atina'nın Akropolis tepesine yıldırım düştü

ATİNA (AA) - Yunanistan'ın başkenti Atina'nın sembollerinden tarihi Akropolis tepesine yıldırım düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kentte öğle saatlerinden bu yana etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında Parthenon Tapınağı'nın bulunduğu Akropolis tepesine yıldırım isabet etti.

Yıldırım nedeniyle ikisi görevli, ikisi turist olmak üzere 4 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, tedavi görmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan alan girişindeki bilet gişelerinin camlarının kırıldığı belirtildi.

