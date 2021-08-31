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Atmosfere giren meteor 12 saniye boyunca kayıt altına alındı

31.08.2021 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’da yer alan Heller ve Jung Uzay Gözlemevi’ne ait kameralar, Dünya’nın atmosferine giren meteoru 12 saniye boyunca kayıt altına aldı.

Brezilya’nın güneyinde yer alan Rio Grande do Sul eyaletindeki Heller ve Jung Uzay Gözlemevi’ne ait kameralar Dünya’nın atmosferine giren meteoru anbean kayıt altına aldı.

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TARİHİNİN EN UZUN GÖZLEMİ

Gözlemevi, biri eyaletin doğusunda diğeri ise kuzeyinde bulunan iki kamera ile meteoru 12 saniye boyunca görüntülemeyi başarırken, tarihinin en uzun gözlemini gerçekleştirdi.

YERYÜZÜNE DÜŞMÜŞ OLABİLİR

Yeryüzünden 82 kilometre yükseklikte parçalanan meteorun, küçük parçalarının yeryüzüne düşmüş olabileceği belirtildi.

Brezilya Meteor Gözlem Ağı (Bramon), meteorun yaklaşık 75 kilometrelik mesafeyi 4,5 saniyede kat ettiğini belirtti. (İHA)

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Brezilya
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