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Atom tedavisi kimlere verilir? Atom tedavisi kaç gün sürer?

29.08.2023 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atom tedavisi tiroid kanserinin tedavisinde kullanılan bir tür radyasyon tedavisidir. Tiroid kanseri boynun ön tarafında bulunan tiroid bezinde gelişen bir kanser türüdür. Tiroid bezi tiroid hormonları üretir. Tiroid hormonları metabolizma, büyüme ve gelişme için gereklidir. Atom tedavisi tiroid kanseri hücrelerini öldürmek için radyoaktif iyot kullanır. Tiroid kanseri hücreleri sağlıklı hücrelerden farklı olarak radyoaktif iyottan daha fazla etkilenir.

Atom tedavisi kimlere verilir? Atom tedavisi kaç gün sürer?

Atom tedavisi ya da bir diğer adıyla radyoaktif iyot tedavisi, tiroid kanserinin tedavisinde kullanılan en etkili yöntemlerden biridir. Bu tedavi tiroid kanseri hücrelerini yok ederek kanserin tekrarlamasını önlemeye yardımcı olur. Atom tedavisi genellikle ameliyattan sonra kullanılır. Ameliyatla tiroid bezinin tamamı veya bir kısmı çıkarılır. Ameliyatın ardından, kalan tiroid hücrelerini yok etmek için atom tedavisi uygulanır.

Atom tedavisi kimlere verilir?

Atom tedavisi tiroid kanserinin tedavisinde etkili bir yöntemdir. Atom tedavisi tiroid kanseri olan tüm hastalara uygulanmaz. Atom tedavisinin uygulanıp uygulanmayacağına, hastanın tıbbi durumuna ve kanserin evresine göre karar verilir. Bu tedavinin bazı yan etkileri olabilir. Bu nedenle atom tedavisinin olası faydaları ve riskleri dikkatlice değerlendirilmelidir. Atom tedavisi genellikle aşağıdaki durumlarda uygulanır:

  • Tiroid bezinin tamamının veya bir kısmının alınmasından sonra kalan tiroid hücrelerini yok etmek için
  • Tiroid kanserinin metastaz yapmış olduğu durumlarda
  • Tiroid kanserinin tekrarlamasını önlemek için

Atom tedavisi, tiroid kanserinin erken evrelerinde uygulanırsa kanserin tamamen yok olmasını sağlayabilir. Ancak kanser ilerlemişse atom tedavisinin kanserin tamamen yok olmasını sağlaması mümkün olmayabilir.

Atom tedavisi kaç gün sürer?

Atom tedavisinin süresi hastanın tıbbi durumuna ve kanserin evresine göre değişebilir. Genellikle atom tedavisi tek bir uygulama olarak yapılır. Ancak bazı durumlarda hastaya birden fazla kez atom tedavisi uygulanabilir. Atom tedavisinin süresi hastanın aldığı radyoaktif iyot miktarına da bağlıdır. Daha yüksek dozlarda radyoaktif iyot kullanan hastalar daha az doz kullananlara göre daha uzun süre hastanede kalırlar.

Atom tedavisinin ortalama süresi 3-5 gündür. Ancak, bu süre daha kısa veya daha uzun olabilir. Atom tedavisinden sonra hastanın radyoaktif iyottan başkalarını koruması gerekir. Bu hastanın diğer insanlarla yakın temastan kaçınması ve hastanın kullandığı eşyaların diğer insanlarla paylaşılmaması anlamına gelir.

Atom tedavisi nasıl yapılır? Atom tedavisi nasıl yapılır?

Atom tedavisi tehlikeli mi?

Atom tedavisi tiroid kanserinin tedavisinde kullanılan bir tür radyasyon tedavisidir. Radyasyon tedavisi kanser hücrelerini öldürmek için yüksek enerjili ışınlar kullanır. Atom tedavisi, tiroid kanseri hücrelerini öldürmek için radyoaktif iyot kullanır. Radyoaktif iyot tiroid hormonları üreten tiroid bezi tarafından emilir. Tiroid kanseri hücreleri sağlıklı hücrelerden farklı olarak, radyoaktif iyottan daha fazla etkilenir. Atom tedavisi tiroid kanserinin tedavisinde etkili bir yöntemdir. Ancak bu tedavinin bazı yan etkileri ve riskleri olabilir. Atom tedavisi yan etkileri şunlardır:

  • Ağız kuruluğu
  • Yutkunma güçlüğü
  • İshal
  • Mide bulantısı
  • Kusma
  • Ağızda yara
  • Boğaz ağrısı
  • Cilt tahrişi
  • Bağışıklık sistemi baskılanması
  • Tiroid bezinin büyümesi

Atom tedavisinin bazı riskleri şunlardır:

  • Tiroid bezinin çevresindeki dokulara zarar verme
  • Kandaki tiroid hormonlarının seviyelerini düşürme
  • Tiroid kanserinin tekrarlamasını artırma

Atom tedavisi sonrası kilo alınır mı?

Atom tedavisi sonrası kilo alımı yaygın bir yan etkidir. Atom tedavisi tiroid bezinin hormon üretimini azaltır. Tiroid hormonları metabolizmayı düzenleyen önemli hormonlardır. Tiroid hormonlarının eksikliği metabolizmanın yavaşlamasına ve kilo alımına neden olabilir. Atom tedavisi sonrası kilo alımı genellikle tedaviden sonraki birkaç ay içinde görülür. Kilo alımı, genellikle yavaş ve kademeli bir şekilde gerçekleşir. Atom tedavisi sonrası kilo alımını önlemek için aşağıdaki önlemler alınabilir:

  • Sağlıklı bir diyet yapmak
  • Düzenli egzersiz yapmak
  • Tiroid hormonu ilacı kullanmak

Atom tedavisi sonrası kilo aldıysanız kilo vermenize yardımcı olacak bir diyetisyen veya beslenme uzmanından yardım alabilirsiniz. Ayrıca düzenli egzersiz yaparak ve tiroid hormonu ilacınızı alarak kilo vermeyi kolaylaştırabilirsiniz. Atom tedavisi sonrası kilo alımı genellikle geçici bir yan etkidir. Tiroid hormonu ilacı alarak ve sağlıklı bir diyet ve egzersiz programı uygulayarak kilo vermeyi kolaylaştırabilirsiniz.

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