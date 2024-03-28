Avcılar canlı seçim sonuçları! Avcılar'da seçimi kim kazanacak: Abdullah Küçükoğlu mu yoksa Utku Caner Çaykara mı?

31 Mart tarihi geldi çattı. Türkiye genelinde milyonlarca vatandaş oy kullanmak için sandıklara gitti. Sonuçları merakla beklenen illerin başında tabii ki megankent İstanbul geliyor. Avcılarlı vatandaşlar 2019 yılındaki seçimlerde tercihini CHP adayı Turan Hançerli'den yana kullanmıştı. Seçimlerde yüzde 52,13 oy alarak belediye başkanı olan Hançerli'nin en yakın takipçisi AK Parti adayı İbrahim Ulusoy'du. Ulusoy, yüzde 45,47 oranında oy almıştı.

Bu seçimlerde AK Parti, Abdullah Küçükoğlu'nu aday gösterdi. CHP ise adayı olarak Utku Caner Çaykara'yı belirledi. İki aday arasında gidip gelmesi beklenen Avcılar seçimi herkesin ilgisini çekiyor.

Avcılar seçim sonuçları belli olur olmaz Mynet’te tüm detayları öğrenebilirsiniz.

CHP'NİN ADAYI UTKU CANER ÇAYKARA KİMDİR?

Utku Caner Çaykara, 1991 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 2015 yılında CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı, 2016-2018 yılları arasında CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılığı (Marmara bölge sorumlusu), 2018-2021 yılları arasında CHP Gençlik Kolları Genel Sekreterliği görevlerini yürütmüştür. 36. Dönem CHP Kurultay Delegesidir.

Gençlik Kolları Görevinin yanında parti adına Türkiye'nin bir çok ilinde aktif saha çalışmalarında bulunmuştur. 2023 Genel Seçimlerinde İstanbul 3.Bölge 16. Sıra Milletvekili adayı oldu. 16. Dönem olağan Gençlik Kolları Kurultayında tekrardan MYK Üyeliğine seçilmiştir. Halen görevine Gençlik Kolları Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak devam etmektedir.

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AK PARTİ'NİN ADAYI ABDULLAH KÜÇÜKOĞLU KİMDİR?

1978 yılında Ankara'nın Çankaya ilçesinde dünyaya gelen Abdullah Küçükoğlu, lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye bölümünde tamamladı.

2001 yılında AK Parti'nin Kurucu İlçe Yönetim Kurulu üyesi olarak siyasete başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği, Başkanlık Divan Katipliği, Deprem Doğal Afet Komisyon Üyeliği, Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyeliği ve AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

AK Parti Avcılar İlçe Başkanı olarak görev yapan Abdullah Küçükoğlu, İstanbul ve Bulgaristan'da bulunan işyerleri ile tekstil ve kimya sektörlerinde ticaret yapıyor.

Öğrencilik yıllarından itibaren birçok sivil toplum kuruluşunda başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunan Küçükoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.







