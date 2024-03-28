HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Avcılar canlı seçim sonuçları! Avcılar'da seçimi kim kazanacak: Abdullah Küçükoğlu mu yoksa Utku Caner Çaykara mı?

Avcılar canlı seçim sonuçları! Avcılar'da seçimi kim kazanacak: Abdullah Küçükoğlu mu yoksa Utku Caner Çaykara mı?

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
28.03.2024 12:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar sandıklara akın etti. Partilerin seçim çalışmaları artık sona erdi. Türkiye nefesini tuttu yerel seçimlerde sandıklardan çıkacak sonuçlara kilitlendi. İstanbul Avcılar'da da sandıktan çıkacak isim merakla bekleniyor. AK Parti'nin adayı Abdullah Küçükoğlu ile CHP'nin adayı Utku Caner Çaykara, ilçede ön plana çıkan adaylar konumunda. Akşam saatlerinde belli olması beklenen sonuçlar bu sayfada olacak!

Avcılar canlı seçim sonuçları! Avcılar'da seçimi kim kazanacak: Abdullah Küçükoğlu mu yoksa Utku Caner Çaykara mı?

31 Mart tarihi geldi çattı. Türkiye genelinde milyonlarca vatandaş oy kullanmak için sandıklara gitti. Sonuçları merakla beklenen illerin başında tabii ki megankent İstanbul geliyor. Avcılarlı vatandaşlar 2019 yılındaki seçimlerde tercihini CHP adayı Turan Hançerli'den yana kullanmıştı. Seçimlerde yüzde 52,13 oy alarak belediye başkanı olan Hançerli'nin en yakın takipçisi AK Parti adayı İbrahim Ulusoy'du. Ulusoy, yüzde 45,47 oranında oy almıştı.

Bu seçimlerde AK Parti, Abdullah Küçükoğlu'nu aday gösterdi. CHP ise adayı olarak Utku Caner Çaykara'yı belirledi. İki aday arasında gidip gelmesi beklenen Avcılar seçimi herkesin ilgisini çekiyor.

Avcılar seçim sonuçları belli olur olmaz Mynet’te tüm detayları öğrenebilirsiniz.

CHP'NİN ADAYI UTKU CANER ÇAYKARA KİMDİR?

Utku Caner Çaykara, 1991 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 2015 yılında CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı, 2016-2018 yılları arasında CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılığı (Marmara bölge sorumlusu), 2018-2021 yılları arasında CHP Gençlik Kolları Genel Sekreterliği görevlerini yürütmüştür. 36. Dönem CHP Kurultay Delegesidir.

s1

Gençlik Kolları Görevinin yanında parti adına Türkiye'nin bir çok ilinde aktif saha çalışmalarında bulunmuştur. 2023 Genel Seçimlerinde İstanbul 3.Bölge 16. Sıra Milletvekili adayı oldu. 16. Dönem olağan Gençlik Kolları Kurultayında tekrardan MYK Üyeliğine seçilmiştir. Halen görevine Gençlik Kolları Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak devam etmektedir.

AVCILAR SEÇİM SONUÇLARI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

AK PARTİ'NİN ADAYI ABDULLAH KÜÇÜKOĞLU KİMDİR?

1978 yılında Ankara'nın Çankaya ilçesinde dünyaya gelen Abdullah Küçükoğlu, lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye bölümünde tamamladı.

2001 yılında AK Parti'nin Kurucu İlçe Yönetim Kurulu üyesi olarak siyasete başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği, Başkanlık Divan Katipliği, Deprem Doğal Afet Komisyon Üyeliği, Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyeliği ve AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Screenshot_8

AK Parti Avcılar İlçe Başkanı olarak görev yapan Abdullah Küçükoğlu, İstanbul ve Bulgaristan'da bulunan işyerleri ile tekstil ve kimya sektörlerinde ticaret yapıyor.

Öğrencilik yıllarından itibaren birçok sivil toplum kuruluşunda başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunan Küçükoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçükçekmece'de Kemal Çebi mi Aziz Yeniay mı kazanacak? Küçükçekmece'de Kemal Çebi mi Aziz Yeniay mı kazanacak?
Canlı Silivri seçim sonuçları! Silivri’de seçimi Bora Balcıoğlu mu Volkan Yılmaz mı kazanıyor?Canlı Silivri seçim sonuçları! Silivri’de seçimi Bora Balcıoğlu mu Volkan Yılmaz mı kazanıyor?
Canlı Beylikdüzü seçim sonuçları! Beylikdüzü'nde yerel seçimin kazananı kim olacak? Mehmet Murat Çalık mı Mustafa Günaydın mı?Canlı Beylikdüzü seçim sonuçları! Beylikdüzü'nde yerel seçimin kazananı kim olacak? Mehmet Murat Çalık mı Mustafa Günaydın mı?
Anahtar Kelimeler:
seçim sonuçları Avcılar Seçim 2024
En Çok Okunan Haberler
Ödemeler bugün başlıyor: Çoğu emekli bilmiyor! Çift promosyon hakkınız olabilir!

Ödemeler bugün başlıyor: Çoğu emekli bilmiyor! Çift promosyon hakkınız olabilir!

Ayağa kalkıp Atatürk tablosunun önüne geçip...

Ayağa kalkıp Atatürk tablosunun önüne geçip...

Canlı yayında açıkladı: Her anket bir öncekinden daha iyi!

Canlı yayında açıkladı: Her anket bir öncekinden daha iyi!

Yıldız Tilbe emekli oldu, maaş isyanıyla gündeme geldi

Yıldız Tilbe emekli oldu, maaş isyanıyla gündeme geldi

İstanbul'da güpegündüz dehşet! Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında 7 kez bıçakladı: Ölmesi için başında bekledi

İstanbul'da güpegündüz dehşet! Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında 7 kez bıçakladı: Ölmesi için başında bekledi

Cam silen genç günlük kazancını açıkladı

Cam silen genç günlük kazancını açıkladı

Yerel Seçim 2024
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markaların indirimdeki giyim ürünleri burada

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markaların indirimdeki giyim ürünleri burada

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.