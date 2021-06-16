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  4. Avcılar’da çay içtiği kişiyi bacağından böyle bıçakladı

Avcılar’da çay içtiği kişiyi bacağından böyle bıçakladı

16.06.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar’da bir kişi çay içtikten sonra yolda yürüdüğü adamı bacağından art arda bıçakladı. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün öğlen saatlerinde Merkez Mahallesi’nde meydana geldi.

BACAĞINDAN BIÇAKLADI

İddiaya göre S.B. isimli adam daha önceden tartıştığı şahısla iş yerinin karşısındaki çay ocağında çay içti. Çay içtikten sonra adamla birlikte masadan kalkan S.B. art arda 3 kez bacağından bıçaklandı. Şahıs olay yerinden kaçarken çevredekilerin S.B.’nin yardımına koştu. Olay yerine gelen ambulans ile S.B. hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili incelemelere başladı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan olay anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde S.B. ile yanındaki şahısın çay içtikten sonra masadan kalkmaları. Sokağın ortasına kadar yürüdükten sonra şahsın S.B.yi bıçaklamaları yer aldı.

(İHA)

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Avcılar

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