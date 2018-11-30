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Avcılar’da dehşet! Öğretmene kızıp, okulu bastılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2018 14:59 | Son Güncelleme

Avcılar’da bir okulda bulunan veli ile öğrenci arasında çıkan tartışma veli yakınlarının gelmesi ile büyüdü. Okulu basan veliler ve öğretmenler arasındaki arbede okulun kamerasına yansıdı. Öte yandan, başka veliler de çocukların önünde yaşanan kavgaya tepki gösterdi.

Avcılar’da dehşet! Öğretmene kızıp, okulu bastılar

Olay, Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan bir ilkokulda yaşandı. İddiaya göre, bir öğrenci velisi okulun kapısında duruyordu. Bu sırada okulda görevli öğretmen ise okulun girişine araba ile girdi. Öğretmen veliye çekilmesi gerektiğini söyledi.

ARBEDE ÇIKTI

İkili arasında yol yüzünden çıkan tartışma kavga dönüştü. Kavga sonrası iddiaya göre, öğretmen öğrenciye tokat attı. Kısa süre sonra öğrenci velisinin diğer yakınlarının da gelmesi ile okulda arbede çıktı. Olay yerine Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri gelerek karşılıklı şikayetçi olan tarafları polis merkezine götürdü.

OKULDAN AÇIKLAMA GELDİ

Olayla ilgili yaşananlarda sonra ise öğretmenlerin sendikası tarafından okulda açıklama yapıldı. Yaşanan arbede ve diğer olaylar ise okulun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde öğretmen okula doğru kaçıyor. Ardından veliler okulu basarak öğretmeni arıyorlar. Bu sırada öğrencilerin panik halinde kaçtığı görülüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar Okul öğrenci

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
ögrenciye tokat atan ögretmen se eger o ögretmene tokat atmak ta o ögrencini,n velisinin en dogal hakkı.. olması lazım yani burada hata ögretmen soytarısında.
Öğrenciye tokat atmış v.s bunlar hala varmı yahu! Sen kimsin benim el kaldırmadığım evladıma tokat atıyorsun. Varsa bir sorun cezai müidesi de vardır, verirsin disipline v.s olur biter. Ama sen bir bireyi darp edersen başka bir bireyinde seni darp etme hakkı doğar. Bence keşke o şahıs bulunup darp edilseydi de aklını başına alsaydı. Hiç kimse öğretmene vurulurmu v.s diye duyar kasmaya kalkmasın, öğretmenler verdiğimiz vergilerle maaşları ödenen kimselerdir ve hiç bir çocuk darp edilemez. DARP EDEN DARP EDİLİR #Net
Sağlık çalışanlarına ve öğretmenlerimize yapılan bu hakaretler, en ağır şekilde cezalandırılmalı ki kanunda cezası ağır. Hem bunların terbiye veremediği veletlerle hem de cahil anne babalarıyla uğraşıyorlar! Yazık ki ne yazık..
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