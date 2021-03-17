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  4. Avcılar’da dehşete düşüren kaza! Arabanın çarptığı kadın takla atıp yere düştü

Avcılar’da dehşete düşüren kaza! Arabanın çarptığı kadın takla atıp yere düştü

17.03.2021 10:01 | Son Güncelleme:
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Avcılar’da işe gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan kadına son sürat gelen araba çarptı. Ağır yaralanan kadının, hava takla atıp yere düşme anı ise anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Avcılar’da meydana geldi.

Semra Akgül isimli 45 yaşındaki kadın sabah işe gitmek için kendisini bekleyen araca doğru yürüdü. Bu sırada son sürat gelen araç kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada taklalar atan kadın aracın ön camına çarpıp yere düştü. Kadının ayakkabısı da ayağından fırlarken çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Kadın ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılırken olay yerine gelen polis sürücüyü gözaltına aldı. Kadının hastanede tedavisi devam ediyor.

Olay anını gören vatandaş, "Kadın servis bekliyordu karşıdan karşıya geçerken hızla gelen araba kadına vurdu. Cama düştü kadın oradan da yere düştü" dedi.

KORKUNÇ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan feci kaza ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Akgül’ün kendisini bekleyen araca doğru giderken hızla gelen arabanın çarpması ve havaya fırlatması görülüyor. Görüntülerin devamında ise kadının yere düşme ve çevresindekilerin yardıma yetişmesi yer alıyor.

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trafik kazası

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