HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Avcılar'da HES kodunu eşleştirmeyenler metrobüslere binemedi

Avcılar'da HES kodunu eşleştirmeyenler metrobüslere binemedi

20.01.2021 15:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Avcılar'da HES kodunu eşleştirmeyenler metrobüslere binemedi

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında kullanılan İstanbulkart'a koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere getirilen HES kodu eşleştirmesini yaptırmayanlar Avcılar'da metrobüslere binemedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) , 15 Ocak tarihi itibarıyla HES kodunu kartına eşleştirmeyenlerin toplu taşımı kullanamayacağını açıkladı. Ancak, geçiş dönemi olduğu göz önüne alınarak uygulama esnek tutuldu. Ancak, dün akşam saatlerinden itibaren HES kodu ile İstanbulkartı’nı eşleştirmeyenler metrobüs ve metroların turnikelerinden geçemedi. Avcılar’daki metrobüs durağına gelen büyük bölümü yabancı uyruklu yolcular uygulamadan habersiz olduklarını belirtirken, bazıları da İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa önündeki İstanbul Kart İşlem Merkezi’ne giderek eşleştirme yaptı.

Turnikelerdeki güvenlik görevlileri de yolculara, bu konuda yapabilecekleri bir şey olmadığını, cep telefonu ile HES kodunun eşleştirilebileceklerini söylediler. Duraktan ayrılmadan cep telefonlarıyla eşleşme yapmak isteyenler nedeniyle turnike önlerinde yoğunluk oluştu. Aynı yoğunluk Şirinevler’deki metro istasyonunda da görüldü.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum
Şişli'de hemşirenin rehin alınması olayında yeni gelişme!Şişli'de hemşirenin rehin alınması olayında yeni gelişme!
Kuryenet müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?Kuryenet müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da sürpriz veda! O isim elendi

Survivor'da sürpriz veda! O isim elendi

Hrant Dink'in en büyük hayali gerçek oluyor!

Hrant Dink'in en büyük hayali gerçek oluyor!

Ülkede şok! İnfaz edilmiş halde 12 ceset bulundu

Ülkede şok! İnfaz edilmiş halde 12 ceset bulundu

CHP'li 3 milletvekili Muharrem İnce'nin partisine mi katılacak?

CHP'li 3 milletvekili Muharrem İnce'nin partisine mi katılacak?

Rıdvan Dilmen: Gelirse, leblebi gibi gol atar

Rıdvan Dilmen: Gelirse, leblebi gibi gol atar

ABD polisi şüpheli şahsı kurşuna dizdi

ABD polisi şüpheli şahsı kurşuna dizdi

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kadın doktora şok! Aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı

Kadın doktora şok! Aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Son dakika: ÖSYM sınav tarihlerini açıkladı

Son dakika: ÖSYM sınav tarihlerini açıkladı

Facebook'tan flaş Türkiye kararı!

Facebook'tan flaş Türkiye kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 56 gündür sessiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 56 gündür sessiz

Diğer Haberler

Şişli'de hemşirenin rehin alınması olayında yeni gelişme!

Şişli'de hemşirenin rehin alınması olayında yeni gelişme!

Ayşenur Aslan ile Mehmet Durakoğlu'nun 'Bunak kadın' diyaloğu sosyal medyada olay oldu

'Bunak kadın' diyaloğu sosyal medyada olay oldu

Yangında ölen 2 kardeşin dedesi: Canımı ortaya koydum ama kurtaramadım

Kahreden olay: Canımı ortaya koydum ama...

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Eczacılar ne zaman aşı olacak? Açıklama geldi

Eczacılar ne zaman aşı olacak? Açıklama geldi

Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı bir milyonu geçti

Flaş gelişme! 1 milyonu geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.