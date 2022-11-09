Avcılar'da ilginç görüntü! Çocuğu içeri sokup kumbaradan giysi çalmaya çalıştı

Avcılar Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde, Avcılar Belediyesi tarafından yerleştirilen giysi kumbarasına motosikletli atık toplayıcılar geldi. İki kişi, yanlarındaki çocuğu giysi kumbarasının içerisine sokarak kıyafetleri almak istedi. Çocuk giysi kumbarasında bir şey bulamadı.

"SANA NE" DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Bu sırada yaşananları gören çevre sakini Mustafa Resul, küçük çocuğun metal kumbaraya sokulduğunu görünce seslenerek uyardı. Çocuğu giysi kumbarasından çıkararak motosiklete bindiren kişiler, "Sana ne" şeklinde tepki gösterdikten sonra uzaklaştı. Hırsızlık girişimi cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Benzer olaylarla sık karşılaştıklarını ifade eden Mustafa Resul, bu olaya müdahale edince tepki ile karşılaştığını söyledi. Resul, giysi kumbarasının üst tarafında demir testere bulunduğunu, giysi kumbarasına bu şekilde çocukların sokulmasının ise riskli olduğunu dile getirdi. (DHA)

