HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Avcılar'da ilginç görüntü! Çocuğu içeri sokup kumbaradan giysi çalmaya çalıştı

Avcılar'da ilginç görüntü! Çocuğu içeri sokup kumbaradan giysi çalmaya çalıştı

09.11.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'da kullanılmayan giysilerin bırakıldığı kumbaraya çocuğu sokarak hırsızlık yapmak isteyen kişi, kendisini uyaran esnafa "Sana ne" diyerek tepki gösterdi. Çocuğun giysi kumbarasındaki görüntüsü ilginç anlara sahne olurken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdır

Avcılar'da ilginç görüntü! Çocuğu içeri sokup kumbaradan giysi çalmaya çalıştı

Avcılar Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde, Avcılar Belediyesi tarafından yerleştirilen giysi kumbarasına motosikletli atık toplayıcılar geldi. İki kişi, yanlarındaki çocuğu giysi kumbarasının içerisine sokarak kıyafetleri almak istedi. Çocuk giysi kumbarasında bir şey bulamadı.

"SANA NE" DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Bu sırada yaşananları gören çevre sakini Mustafa Resul, küçük çocuğun metal kumbaraya sokulduğunu görünce seslenerek uyardı. Çocuğu giysi kumbarasından çıkararak motosiklete bindiren kişiler, "Sana ne" şeklinde tepki gösterdikten sonra uzaklaştı. Hırsızlık girişimi cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

trjık

Benzer olaylarla sık karşılaştıklarını ifade eden Mustafa Resul, bu olaya müdahale edince tepki ile karşılaştığını söyledi. Resul, giysi kumbarasının üst tarafında demir testere bulunduğunu, giysi kumbarasına bu şekilde çocukların sokulmasının ise riskli olduğunu dile getirdi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç olay! Poşet içinde ölü bulundu: 'Bebeğin kimden olduğunu bilmiyorum'Korkunç olay! Poşet içinde ölü bulundu: 'Bebeğin kimden olduğunu bilmiyorum'
‘Ölüler de güler’ paylaşımı şok etkisi yarattı! Müge Anlı canlı yayında böyle sordu...‘Ölüler de güler’ paylaşımı şok etkisi yarattı! Müge Anlı canlı yayında böyle sordu...
Çin'den dünyayı endişelendiren çıkış! "Savaşa hazırlanıyoruz"Çin'den dünyayı endişelendiren çıkış! "Savaşa hazırlanıyoruz"
Anahtar Kelimeler:
Avcılar hırsızlık

En Çok Okunan Haberler

Bir anda etkili oldu: Her yer beyaza büründü!

Bir anda etkili oldu: Her yer beyaza büründü!

Altın fiyatlarında hareketlilik! İslam Memiş'in yorumu çok konuşulacak... O güne işaret ederek duyurdu

Altın fiyatlarında hareketlilik! İslam Memiş'in yorumu çok konuşulacak... O güne işaret ederek duyurdu

Hasan Can Kaya itirafı! "Seyrettim baktım 'Bu ne?' dedim"

Hasan Can Kaya itirafı! "Seyrettim baktım 'Bu ne?' dedim"

Türkiye güne kahreden haberle uyandı! 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti

Türkiye güne kahreden haberle uyandı! 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti

İBB Başkanı İmamoğlu canlı yayında açıkladı! Milyonları etkileyecek: Zam kaçınılmaz

İBB Başkanı İmamoğlu canlı yayında açıkladı! Milyonları etkileyecek: Zam kaçınılmaz

Özel hastaneye giden herkesi ilgilendiriyor! Bakan Koca duyurdu: Kimse tedirgin olmasın

Özel hastaneye giden herkesi ilgilendiriyor! Bakan Koca duyurdu: Kimse tedirgin olmasın

İlginizi Çekebilir

Düğününe bikiniyle katıldı! ''Gelinlik giymek haksızlık olurdu''

Düğününe bikiniyle katıldı! ''Gelinlik giymek haksızlık olurdu''

Kalp sağlığını zırh gibi korur, hastalıkları uzak tutar

Kalp sağlığını zırh gibi korur, hastalıkları uzak tutar

Her eve lazım! Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak, "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak...

Her eve lazım! Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak, "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak...

İç çamaşırında bile onun yüzü var! ''Erkeğimi her yere taşırım''

İç çamaşırında bile onun yüzü var! ''Erkeğimi her yere taşırım''

Mesajını parçaladığı cesetlerin üzerlerine bıraktı!

Mesajını parçaladığı cesetlerin üzerlerine bıraktı!

Kışın olmazsa olmazı... "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Kışın olmazsa olmazı... "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.