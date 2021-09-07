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  4. Avcılar’da karısını döven esnafa, diğer esnaflardan tekme tokat dayak kamerada

Avcılar’da karısını döven esnafa, diğer esnaflardan tekme tokat dayak kamerada

07.09.2021 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar’da bir pasaj içerisinde eşine şiddet uyguladığı iddia edilen esnafa diğer esnaflar tepki gösterdi. Yaşanan tekme tokat kavga kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü Avcılar’da bulunan bir pasaj içerisinde meydana geldi.

"ABLAMI DÖVÜYORLAR"

İddiaya göre bir esnaf dükkan içerisinde eşine şiddet uyguladı. Şiddete maruz kalan kadının kız kardeşi de "ablamı dövüyorlar" diye bağırarak yardım istedi. Durumu gören çevre dükkanlardaki diğer esnaflar tepki gösterdi. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Yaşanan olay sonrası çevredeki diğer vatandaşlar araya girerek tarafları sakinleştirdi. Polis gelmeden olayın dağıldığı öğrenildi.

KAVGA ANLARI KAMERADA

Yaşanan kavga anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şahısların birbirlerine vurmaları ve diğer esnafın araya girmesi görülüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar
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