Avcılar'da korkunç kaza! Ambulans, İETT otobüsü ve otomobile çarptı: Aracın içinde sıkışınca yardıma koştular

Avcılar'daki korkunç kaza, saat 13.30 sıralarında Cihangir Mahallesi D-100 yan yol Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. İddiaya göre; İETT otobüsü yolcu almak için durakta beklemeye başladı. Bu sırada arkadan gelen ambulansın şoförü Emre Öz, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce İETT otobüsüne ardından sol taraftan gelen otomobile çarparak durabildi.

AMBULANSIN İÇİNDE SIKIŞTI

Kaza sonrası sağlık personeli Fatih Karabalık, ambulans içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların yardımı ile sıkıştığı yerden çıkarılan Karabalık, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza anında İETT otobüsü içerisinde bulunan bazı yolcular, korku dolu anlar yaşarken, yolcuların bazıları ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme yaparken, kaza nedeniyle D-100 yan yol Beylikdüzü istikameti trafiğe kapandı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Ambulansın araçlara çarpmasının güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaza anında İETT içinde bulunan yolcu Mesut Uygur, "Kaza anında camın önündeydim. Temperli camdan kopan parçalar sırtıma geldi. Böylelikle diğer yolculara gelmemiş oldu. Böyle bir kazayı yaşamak çok kötüydü. Şu an şoktayım" dedi.

"HİÇ DURMADAN FRENSİZ ARAMIZA DALDI"

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Tolga Naz, "Otobüsçü şeritte duruyordu, arkadaş bizi görmeden, hiç durmadan frensiz aramıza daldı" diye konuştu.

(DHA)