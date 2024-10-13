HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Avcılar'da korkunç olay! El, ayak ve ağzı bağlı şekilde bulundu

Avcılar'da korkunç olay! El, ayak ve ağzı bağlı şekilde bulundu

13.10.2024 00:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'da Küçükçekmece Gölü yakınlarındaki ağaçlık alanda el, ayak ve ağzı bağlı bir kişi bulundu. 50 yaşında yarı baygın halde bulunan A.Ç., hastanede tedavi altına alındı.

Avcılar'da korkunç olay! El, ayak ve ağzı bağlı şekilde bulundu

Firuzköy Mahallesi'nde Küçükçekmece Gölü kenarına giden 5 kişi, ağaçlık alanda el, ayak ve ağzı iple bağlı bir kişi olduğunu fark etti.

ISTANBUL-AVCILARDA-GOL-KENARINDA-EL-VE-_367268_101429

Hareketsiz haldeki kişiyi gören bu kişiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirince sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

El, ayak ve ağzı iple bağlı halde bulunan kişinin A.Ç. olduğu belirlendi. Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve vücudunda herhangi bir yara görülmeyen A.Ç. tedaviye alınırken, polis olayı aydınlatmak için çalışma başlattı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece Gölü Avcılar
En Çok Okunan Haberler
Meteoroloji uyarmıştı! Her şey 10 dakikada oldu, birçok ilde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Meteoroloji uyarmıştı! Her şey 10 dakikada oldu, birçok ilde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

100 cc ve altı motosikletlerden Motorlu Taşıtlar Vergisi alınacak! İşte ödenecek tutar...

100 cc ve altı motosikletlerden Motorlu Taşıtlar Vergisi alınacak! İşte ödenecek tutar...

Mevzular Açık Mikrofon'a çıkan Cemile Yıldız'ın hikayesi programa damga vurdu!

Mevzular Açık Mikrofon'a çıkan Cemile Yıldız'ın hikayesi programa damga vurdu!

"3'üncü madde değişmeli" dedi, siyasi isimler tepki gösterdi

"3'üncü madde değişmeli" dedi, siyasi isimler tepki gösterdi

Yeni liste yayınlandı! İşte sucuk diye ‘eşek eti – at eti’ yediren firmalar…

Yeni liste yayınlandı! İşte sucuk diye ‘eşek eti – at eti’ yediren firmalar…

Şeyda Yılmaz'ı şehit etmişti! Yeni gelişme, böyle getirildi

Şeyda Yılmaz'ı şehit etmişti! Yeni gelişme, böyle getirildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.