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  4. Avcılar'da sahte çek operasyonu! Bankada suçüstü yakalandı

Avcılar'da sahte çek operasyonu! Bankada suçüstü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2020 09:51 | Son Güncelleme

Avcılar’da 37 bin TL tutarında sahte çeki bozdurmak üzere bankaya gelen kişi gözaltına alındı.

Avcılar'da sahte çek operasyonu! Bankada suçüstü yakalandı

Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi’ndeki bir banka şubesine giden H.G., elindeki 37 bin TL tutarındaki çeki bozdurmak istediğini söyledi. Banka görevlisi bir tekstil-inşaat firması adına düzenlenen ve sahte olduğunu anladığı çekin işlemlerinin uzun sürebileceğini belirterek H.G.’den beklemesini istedi.

Banka görevlileri Avcılar Emniyet Müdürlüğü’ne olay ile ilgili bilgi verirken, işlemlerin tamamlanmasını ve paranın hazırlanmasını bekleyen H.G., kısa sürede gelen polisler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı’na olay ile ilgili bilgi verildi.

Savcı evrak ve ifadelerin tamamlanmasının ardından şüphelinin nöbetçi mahkemeye sevk edilmesini istedi.

Soruşturma devam ediyor.

Avcılar'da 37 bin TL’lik sahte çeke gözaltı

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar banka sahte çek

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