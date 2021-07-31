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Avcılar'da tahliye edilmiş binada erkek cesedi bulundu

31.07.2021 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'da kentsel dönüşüm projesi kapsamında boşaltılan bir binada erkek cesedi bulundu.

Avcılar'da tahliye edilmiş binada erkek cesedi bulundu

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Berat Sokak'ta yaklaşık 5 ay önce kentsel dönüşüm projesi dolayısıyla tahliye edilmiş 4 katlı binaya kalorifer peteğini sökmek üzere giren Doğancan Gıdık, evden kötü kokular geldiğini fark etti.

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YERDE HAREKETSİZ HALDE BULDU

Evin içerisini kontrol eden Gıdık, yerde hareketsiz bir kişi gördü. Gıdık'ın durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Üzerinde herhangi bir kimlik belgesi bulunmayan kişinin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. (AA)

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Avcılar
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