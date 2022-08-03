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  4. Avcılar'da tepki çeken görüntüler! Köpeğine dehşeti yaşattı

Avcılar'da tepki çeken görüntüler! Köpeğine dehşeti yaşattı

03.08.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'da köpeğine yumruklar atan, hayvanı alıp yere fırlatan kişi büyük tepkilere neden oldu. Köpeğe sokak ortasında vuran sahibi hakkında işlem yapılırken, dehşeti yaşayan hayvan koruma altına alındı. Mahalle sakinlerinden biri "Sevemiyorsanız hayvan beslemeyin. Büyüğü küçüğü yok bu canlara sevgi ile yaklaşmalıyız" şeklinde konuştu.

Avcılar'da Ambarlı Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde saat 00.30 sıralarında sokak ortasında yürümeyen köpeğine yumruklar atan, hayvanı alıp yere fırlatan kişiyi görenler tepki gösterdi. Çevredekilerin tepkisine aldırmayan kişi, köpeği evinin bahçesine soktu. İhbar üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri verilen adrese gelerek A.H.Ç. isimli kişi hakkında işlem yaparken kötü davrandığı köpeği İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlilerine teslim edildi.

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BÜYÜK TEPKİ GÖRDÜ

Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki topladı. Mahalle sakinlerinden berber Ahmet Canarslan, böyle bir olayın kabul edilemez olduğunu söyledi. Canarslan, hayvanı sevmeyen kişinin insanı da sevemeyeceğini belirtirken, "Sevemiyorsanız hayvan beslemeyin. Büyüğü küçüğü yok bu canlara sevgi ile yaklaşmalıyız" dedi. (DHA)


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Avcılar
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