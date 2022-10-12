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  4. Avlanmak için denize açılan balıkçıların ağına uçak parçaları takıldı!

Avlanmak için denize açılan balıkçıların ağına uçak parçaları takıldı!

12.10.2022 01:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'tan denize açılan balıkçılar ilginç bir manzarayla karşılaştı. Düzce açıklarında avlanan balıkçıların ağlarına uçak parçaları takıldı. Yapılan araştırma sonucu, uçağın 2009 yılında su altı sporları tutkunları için parçalara ayrılarak batırılan C-47 tipi askeri uçak olduğu öğrenildi.

Avlanmak için denize açılan balıkçıların ağına uçak parçaları takıldı!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden avlanmak için denize açılan balıkçı teknesinin ağına, Düzce açıklarında uçak parçaları takıldı.

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Trabzon'dan balık avlamak için ilçeye gelen bir firmaya ait 3 gırgır, Düzce'nin Akçakoca ilçesinin 14 mil açığında ağ attı. Kısa süre sonra ağı çeken tekne tayfası, ağda uçak parçaları olduğunu gördü.

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DALGIÇLAR İÇİN BATIRILAN UÇAK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan araştırmada, uçağın 2009 yılında su altı sporları tutkunları için parçalara ayrılarak batırılan C-47 tipi askeri uçak olduğu öğrenildi.

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Uçak enkazı Ereğli Bozahane Limanı'na getirildi, daha sonra ağdaki parçalar temizlendi.

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Tekne yetkilisi Atilla Gümrükçü, gazetecilere, Akçakoca ilçesinin 14 mil açıklarında palamut için ağ attıklarını, ağlarına su altı sporlarında dalgıçlar için kullanılmak üzere batırılan uçak enkazının takıldığını söyledi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Balıkçı Zonguldak uçak
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