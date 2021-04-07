AVM çatısında intihar girişimi: 3 saat sonra ikna edilebildi

Olay, akşam saat 19.00 sıralarında Beylikdüzü Mevlana Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, Çelebi Mehmet Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin çatı katına çıkan E.K. adlı şahıs, ailevi nedenlerden dolayı intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İKNA ÇALIŞMALARI 3 SAAT SÜRDÜ

İntihar etmeye kalkışan şahsı ikna etmek için müzakereci de olay yerine geldi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonucu intihara kalkışan E.K. ikna edilerek aşağıya indirildi. Şahıs, sağlık işlemlerinin ardından, ifadesi alınmak üzere Emniyet’e götürüldü. (İHA)

