AVM'ler açık mı, kapalı mı? AVM'ler hafta içi ve hafta sonu çalışıyor mu?

Salgında vaka sayılarını en aza indirmeyi hedeflediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam kapanma ile bunu hızlıca sağlayarak, yaza daha az vaka sayılarıyla girmeyi istediklerini bildirdi. Birçok iş yeri de bu dönemde kapalı olacak. Öte yandan AVM’lerin de tam kapanma döneminde akıbeti belli oldu.

AVM'LER TAM KAPANMA DÖNEMİNDE AÇIK MI KAPALI MI?

Alışveriş merkezleri (AVM) 17 günlük tam kapanma döneminde kapalı olacak. İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı ve 81 ilin valiliğine gönderdiği genelgede AVM'ler ile ilgili bilgi yer almadı. AVM'ler 29 Nisan Perşembe günü itibarıyla 17 Mayıs Pazartesi tarihine dek kapalı olacak.

AVM ÇALIŞMA SAATLERİ

AVM'ler 29 Nisan Perşembe gününe kadar 17:30'a kadar hizmet vermeyi sürdürecek.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF YERLER VE KİŞİLER LİSTESİ

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla;

Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri