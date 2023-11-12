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Avrasya Tüneli'nde yeni rekor

12.11.2023 12:10 | Son Güncelleme:
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Avrasya Tüneli, 10 Kasım'da araç geçişinde rekor tazeledi. 86 bin 576 birim araç ile günlük trafik garanti rakamı aşılmakla birlikte aynı zamanda en son 26 Ekim’de görülen 86 bin 359 birim araçlık rekor kırıldı.” dedi.

Avrasya Tüneli'nde yeni rekor

Türkiye’nin en büyük mega projelerinden biri olan ve yap-işlet-devret (YİD) modeliyle hayata geçen Avrasya Tüneli’nde geçiş adetleri her geçen gün daha da artıyor, yeni rekorlar kırılıyor.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrasya Tüneli’nde 10 Kasım’da 86 bin 576 birim araç ile en son 26 Ekim’de görülen 86 bin 359 birim araçlık rekorun kırıldığını duyurdu. Uraloğlu, “Ekim ayında aylık ortalama 77 bin 760 birim araç sayısına ulaşıldı ve bugüne kadar en yüksek geçiş yapılan ay oldu. Böylece Ekim ayında trafik, garanti edilen trafik sayısının %10’un üzerinde gerçekleşti” dedi.

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119 MİLYON 434 BİN 869 GEÇİŞ GERÇEKLEŞTİ

Uraloğlu, Avrasya Tüneli’nden işletmeye başladığı ilk günden bugüne kadar toplam 119 milyon 434 bin 869 geçiş yapıldığını açıkladı. Uraloğlu ayrıca 1 Mayıs 2022 itibarıyla motosiklet kullanımına izin verilen tünelden toplamda 848 bin 313 bin motosiklet geçişinin de gerçekleştiğini kaydetti.

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YILLIK 200 MİLYON DOLARLIK KATKI

Bakan Uraloğlu, Avrasya Tüneli’nin zaman, yakıt, kaza maliyeti tasarrufları ve emisyon azalımı sonucunda yıllık ortalama 200 milyon dolarlık ekonomik katkı sağladığını belirtti. Uraloğlu, Avrasya Tüneli’yle ilgili olarak şunları kaydetti:

“Sahip olduğu yüksek teknoloji, ileri mühendislik ürünü bütüncül projesi ve kıtaları birleştiren güzergâhı ile İstanbul Boğaz geçişinde ‘Hızlı’, ‘Ekonomik’, ‘Güvenli’, ‘Konforlu’ ve ‘Çevreye Duyarlı’ bir ulaşım alternatifi olarak hizmet vermektedir. Avrasya Tüneli yapımında birçok ilki ve başarılı uygulamayı barındıran özellikleriyle dünyada sektörel paydaşlar tarafından her zaman ilgiyle takip edilen, örnek bir proje olmuştur. Alanının en saygın kuruluşları tarafından çeşitli kriterlerin titizlikle incelenmesi sonucu proje, beşi uluslararası inşaat ödülü olmak üzere; toplam 14 ödüle layık görülmüş ülkemizin dev eserlerinden biridir.”

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Avrasya Tüneli ulaştırma ve altyapı bakanı
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