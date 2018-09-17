Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon azaldı

FRANKFURT (AA) - Avro Bölgesi'nde ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 2’ye geriledi.
Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) yayımladığı nihai verilere göre, 19 üyeli Avro Bölgesi’nde temmuzda yüzde 2,1 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 2’ye düştü.
Bölgede, ağustos ayı öncü yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 1 yükseldi. Böylece açıklanan nihai veriler, daha önce açıklanan öncü verileri teyit etti.
Avro Bölgesi’nde ağustos ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, yıllık enflasyon yüzde 9,2 ile en fazla enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 2,5’le gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 1,3 ile hizmetler ve yüzde 0,4’le enerji dışı sanayi ürünleri izledi. Enerji hariç tutulduğunda ise yıllık enflasyon yüzde 1,3 olarak kaydedildi.
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- AB’de yıllık enflasyon 12 ülkede azaldı
Avrupa Birliği'nde (AB) ise temmuzda yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 2,1’e indi.
AB’de ağustosta en düşük yıllık enflasyon yüzde 0,8’le Danimarka ve yüzde 0,9’la İrlanda ile Yunanistan’da belirlendi. En yüksek yıllık enflasyona sahip ülkeler ise yüzde 4,7 ile Romanya, yüzde 3,7 ile Bulgaristan ve yüzde 3,5’le de Macaristan oldu.
AB’de verisi mevcut ülkeler arasında yıllık enflasyon temmuz ayına kıyasla 12 ülkede azalırken, 10 ülkede arttı, 5 ülkede değişmedi. Birleşik Krallık’a ilişkin ise veri bildirilmedi.
Öte yandan, nihai verilere göre, yıllık enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Avro Bölgesi için hedeflediği "yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın" seviyede seyretti.
Avro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan ECB, bölgede fiyat istikrarını sağlamak için varlık alım programı ve düşük faiz politikasını da kapsayan tedbirler uyguluyor.
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