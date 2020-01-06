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  4. Avrupa'da cinsel rüşt yaşı kaç?

Avrupa'da cinsel rüşt yaşı kaç?

DÜNYA HABERLERİ  | 06.01.2020 12:11 | Son Güncelleme

Fransa'da cinsel ilişkide rıza yaşı sorunu perşembe günü raflarda yerini alacak Vanessa Springora'nın yeni kitabı "Onay (Consentement)" ile ülkenin gündemine yeniden oturdu. Peki Avrupa ülkelerinde 'cinsel rüşt' yaşı kaç?

Avrupa'da cinsel rüşt yaşı kaç?

Otobiyografisini anlatan yazar Springora, elli yaşlarındaki bir yetişkinle 14 yaşındayken isteyerek cinsel ilişkiye girmesine rağmen kendinden faydalanıldığı ve cinsel saldırıya uğradığı hissine olaydan 30 yılı aşkın süre sonra çözüm arıyor.

Büyük bir polemik yaratan bu konu ülkede cinsel ilişkide rıza yaş sınırı ve pedofili sorununu yeniden tartışmaya açtı.

Springora ile ilişkiye giren yazar Gabriel Matzneff'in 1990'lı yıllarda televizyonda bir sanat programına katıldığı sırada bu ilişkiyi 'normalmiş' gibi anlatması ve programda sadece bir kişinin bu duruma tepki gösterdiği görüntülerin sosyal platformlarda paylaşılması ülkedeki kanayan yaraya bir sorun bulunması çağrısının yinelenmesine neden oldu.

Fransa'da hükümet 2018'de bir yasa değişikliği ile mahkemelerin bu tür bir ilişki konusunda yetişkinlere verebilecekleri ceza süresini 5'ten 7 yıla çıkarmış, zaman aşımı süresini ise 20'den 30 yıla uzatmıştı. Fakat cinsel ilişkide rıza yaş sınırını 15'e çekme fikrini anayasaya aykırı olduğunu öne sürerek rafa kaldırmıştı.

Sadece Fransa'da değil Avrupa'nın birçok ülkesinde görülen bu soruna Belçika ceza yasasında yaptığı değişiklikle yanıt vermeye çalışmış, 16 olan cinsel ilişkide rıza yaş sınırı 14'e düşürülmüştü. Ancak söz konusu düzenlemeye göre bu yaştaki birinin ilişkiye girdiği kişiyle arasındaki yaş farkı 5'ten fazlaysa yaşı büyük olan tecavüz suçuyla yargılanacak.

Avrupa’da cinsel rüşt yaşı ülkeden ülkeye farlılık arz ediyor. Avusturya, Almanya, ve İtalya'nın da aralarında olduğu ülkeler cinsel rüşt yaşının en düşük olduğu yerler.

14 YAŞ

Avrupa ülkelerinden Avusturya, Bulgaristan, Estonya, Almanya, Macaristan, İtalya, Portekiz ve son olarak Belçika'da da cinsel rüşt yaşı 14 olarak kabul ediliyor.

15 YAŞ
Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Yunanistan, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya ve İsveç‘te ise cinsel rüşt yaşı mevcut yasalara göre 15.

16 YAŞ

Litvanya, Letonya, Hollanda, İngiltere, İspanya, Finlandiya ve Lüksemburg 16 yaş kategorisinde olan ülkeler.

17 YAŞ

Avrupa’da cinsel rüşt yaşının 17 olduğu ülke sayısı üç; Kıbrıs, İrlanda ve Malta.

7 AVRUPA ÜLKESİ RIZASIZ İLİŞKİYİ TECAVÜZ OLARAK TANIMLIYOR

Uluslararası Af Örgütü'nün araştırmasına göre yalnızca 7 Batı Avrupa ülkesi rızasız cinsel ilişkiyi tecavüz olarak tanımlıyor. Bu ülkeler Birleşik Krallık (Kuzey İrlanda, İskoçya, İngiltere ve Galler'deki mahkemeler), Belçika, Kıbrıs, Lüksemburg, İzlanda, İrlanda ve Almanya. İsveç de son yasa değişikliğiyle bu listeye dahil oldu..

Hollywood'da patlak veren cinsel taciz olaylarının ardından tüm dünyada "MeToo" hareketi birçok sivil toplum örgütünü harekete geçirdi. Bu hareketten en çok etkilenen ülkelerden biri İskandinav ülkesi İsveç oldu. Ülkede tecavüz tanımını genişleten yasa yürürlüğe girdi.

1 Temmuz 2018'den itibaren yürürlüğe giren yasayla, 'tarafların rızası olmadan gerçekleşen her türlü cinsel ilişki 'tecavüz' kabul edilecek. Bir cinsel ilişkinin tecavüz olarak kabul edilmesi için artık "şiddet ya da tehdit unsuru" aranmayacak.

İsveç’te artık, karşı tarafın "özgürce evet demediği" her cinsel ilişki, yasalarca tecavüz sayılacak. İsveç’te, tecavüz suçuna 6 yıl hapis cezası veriliyor, tecavüze uğrayan kişi 18 yaşın altındaysa bu ceza 10 yıla kadar çıkabiliyor.

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