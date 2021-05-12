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Avrupa İlaç Ajansı: AB'de kullanılan aşılar Hindistan varyantına karşı etkili görünüyor

12.05.2021 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AB ülkelerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kullanılan aşıların genel olarak virüsün Hindistan'da ortaya çıkan varyantına karşı etkili göründüğünü bildirdi.

Avrupa İlaç Ajansı: AB'de kullanılan aşılar Hindistan varyantına karşı etkili görünüyor

EMA yetkilileri, Kovid-19 salgını ve aşılamalar hakkında basın toplantısı düzenleyerek son durum hakkında bilgi verdi.

EMA'nın aşı stratejisinden sorumlu Marco Cavaleri, varyantlara ilişkin verileri incelemeye devam ettiklerini, AB içinde kullanılan aşılardan "en azından mRNA aşılarının" Hindistan varyantına karşı etkili olduğunu gördüklerini söyledi.

Cavaleri, bu aşıların varyanta karşı yeterli korumayı sağlayacağını belirterek, "Viral vektör aşılarının da etkili olacağını düşünüyoruz. AstraZeneca aşısının kullanıldığı Hindistan'daki gerçek zamanlı verilerden daha fazla kanıt elde etmeyi umuyoruz." dedi.

"GENEL OLARAK AŞILARIN BU VARYANTA KARŞI ETKİLİ OLACAĞINA İNANIYORUZ"

AstraZeneca aşısının da Hindistan varyantına karşı ne kadar etkili olduğunu bu sayede tam olarak anlayabileceklerini vurgulayan Cavaleri, "Genel olarak aşıların bu varyanta karşı etkili olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

EMA tarafından onaylanan ve AB içinde kullanılan aşılardan BioNTech-Pfizer tarafından geliştirilenler mRNA temelli olarak biliniyor. Johnson and Johnson şirketi ve Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşıları ise viral vektör aşılar olarak tanımlanıyor.

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ÜÇÜNCÜ DOZ VERİLMELİ Mİ?

Cavaleri, iki doz olarak uygulanan aşıların üçüncü dozunun gerekli olup olmayacağı, gerekirse ne zaman yapılacağı konusundaki soruyu yanıtlarken de "Üçüncü doz için doğru vaktin ne zaman olacağını henüz bilmiyoruz." dedi.

Bu nedenle aşı yapıldıktan sonra vücutta oluşan antikorların nasıl ve ne kadar sürede etkisini kaybettiğine ilişkin verileri incelemeye devam ettiklerini vurgulayan Cavaleri, yeterli kanıtlar toplandıktan sonra geleneksel olarak "kuvvetlendirici" bir üçüncü dozun mu yoksa varyantlara göre yeniden geliştirilmiş aşıların mı kullanılacağı konusunda karar verilebileceğini aktardı.

Cavaleri, "Bu konuda bir şey söyleyebilmek için şu an henüz çok erken. Kuvvetlendirici dozun zamanlaması konusunda bir sonuca varmada dikkatli olmamız gerekiyor." ifadesini kullandı. (AA)

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