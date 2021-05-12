Avrupa İlaç Ajansı: AB'de kullanılan aşılar Hindistan varyantına karşı etkili görünüyor

EMA yetkilileri, Kovid-19 salgını ve aşılamalar hakkında basın toplantısı düzenleyerek son durum hakkında bilgi verdi.

EMA'nın aşı stratejisinden sorumlu Marco Cavaleri, varyantlara ilişkin verileri incelemeye devam ettiklerini, AB içinde kullanılan aşılardan "en azından mRNA aşılarının" Hindistan varyantına karşı etkili olduğunu gördüklerini söyledi.

Cavaleri, bu aşıların varyanta karşı yeterli korumayı sağlayacağını belirterek, "Viral vektör aşılarının da etkili olacağını düşünüyoruz. AstraZeneca aşısının kullanıldığı Hindistan'daki gerçek zamanlı verilerden daha fazla kanıt elde etmeyi umuyoruz." dedi.

"GENEL OLARAK AŞILARIN BU VARYANTA KARŞI ETKİLİ OLACAĞINA İNANIYORUZ"

AstraZeneca aşısının da Hindistan varyantına karşı ne kadar etkili olduğunu bu sayede tam olarak anlayabileceklerini vurgulayan Cavaleri, "Genel olarak aşıların bu varyanta karşı etkili olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

EMA tarafından onaylanan ve AB içinde kullanılan aşılardan BioNTech-Pfizer tarafından geliştirilenler mRNA temelli olarak biliniyor. Johnson and Johnson şirketi ve Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşıları ise viral vektör aşılar olarak tanımlanıyor.