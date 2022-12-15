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Avrupa Parlamentosu'nda yolsuzluk skandalı! İddialar peş peşe geldi

15.12.2022 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Parlamentosu (AP) yolsuzluk skandalıyla çalkalanıyor. Geçtiğimiz günlerde, aralarında Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Eva Kaili'nin bulunduğu bazı milletvekillerinin rüşvet ve yolsuzluğa karıştığı iddiaları sonrası bu kez de bir diğer Yunan milletvekili Maria Spyraki ile ilgili iddialar ortaya atıldı. İşte haberin detayları...

Avrupa Parlamentosu'nda yolsuzluk skandalı! İddialar peş peşe geldi

Avrupa Birliği (AB) Başsavcılığı, Avrupa Parlamentosu (AP) bağlantılı yeni bir yolsuzluk şüphesi nedeniyle AP'nin iki Yunan milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etti.

AB Başsavcılığından yapılan açıklamada, dokunulmazlıklarının kaldırılması istenen Yunan milletvekillerinden birinin Belçika'da bir süredir devam eden soruşturmanın odağındakilerden Eva Kaili olduğu belirtildi.

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DİĞER İSİM DE YUNAN

Diğer Yunan milletvekilinin ise Avrupa Halk Partisinden (EPP) Maria Spyraki olduğu açıklandı.

AB Yolsuzlukla Mücadele Ofisinden (OLAF) gelen bir soruşturma raporunda, AB bütçesinin kötüye kullanımını içeren bir yolsuzluk şüphesi bulunduğu bildirildi.

Yolsuzluk konusunun parlamentoda çalışan asistanlara ödenen ücretlerle ilgili parlamento ödenekleriyle bağlantılı olduğu kaydedildi.

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NE OLMUŞTU?

Eva Kaili, partneri olan ve aynı zamanda AP'de asistan olarak çalışan Francesco Giorgi ile Belçika'da bir süredir devam eden AP bağlantılı yolsuzluk soruşturmasında geçen hafta gözaltına alınmıştı. Eva Kaili'nin evinde yüz binlerce avro nakit para ele geçirilmişti. Giorgi'nin basına sızdırılan ifadesinde, yolsuzluk örgütünde nakit akışını yönettiğini itiraf ettiği belirtilmişti.

Bu soruşturma kapsamında gözaltında Kaili ile Giorgi'nin yanı sıra AP'nin eski İtalyan milletvekili Pier Antonio Panzeri ve hukukun üstünlüğü konularında çalışan bir sivil toplum kuruluşunun yöneticisi Niccolo Figa-Talamanca da gözaltında bulunuyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Yolsuzluk Avrupa Parlamentosu

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