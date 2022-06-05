Avrupa ülkesinde katliam yapacaktı! Tehdit videoları ele geçirildi

Ülke basınındaki haberlere göre, Fransa İç İstihbarat Birimi (DGSI) sosyal medya ve kripto mesaj uygulamaları üzerinden "HeinrichHimmler88" takma adlı ve Hitler hayranı bir kişinin ırkçı söylemlerinin yer aldığı mesajlar tespit etti.

TEHDİT VİDEOLARI ELE GEÇİRİLDİ

Güvenlik güçleri adresine yaptığı baskında şahsı gözaltına alırken 20 yaşındaki gencin Yahudileri, siyahileri, kadınları ve LGBT üyelerini tehdit ettiği videolarının ele geçirildiği aktarıldı.

SALDIRI İÇİN SİLAH ARAYIŞINDAYDI

Gencin saldırı gerçekleştirmek için silah arayışında olduğu ifade edildi.

Savcılığın talebiyle aşırı sağ profilli şahıs hakkında "bireysel terör teşebbüsü" gerekçesiyle soruşturma açıldığı belirtiliyor.

3 Haziran'da Alsas'ın güneyinde yer alan Haut-Rhin bölgesinde de 4 aşırı sağcı kişinin evlerine yapılan baskında yüklü miktarda silah ele geçirilmiş, şahıslardan 2'si salıverilirken 2'sine 10 yıl hapis cezası verilmişti. (AA)

