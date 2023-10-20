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  4. "Avrupa'ya kapatabilir" iddiası ortaya atılmıştı! Elon Musk'tan yanıt geldi

"Avrupa'ya kapatabilir" iddiası ortaya atılmıştı! Elon Musk'tan yanıt geldi

20.10.2023 10:39 | Son Güncelleme:
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Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'i, Dijital Hizmetler Yasası'ndan (DSA) rahatsız olduğu için Avrupa'ya kapatmayı düşündüğü ileri sürülmüştü. Musk, bu iddiaya yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Öte yandan Musk, iki yeni premium abonelik müjdesi de verdi.

"Avrupa'ya kapatabilir" iddiası ortaya atılmıştı! Elon Musk'tan yanıt geldi

Şirkete yakın bir kaynağa dayandırılan haberde yer alan söz konusu iddia, Avrupalı X kullanıcılarının dikkatini çekmeyi başardı.

X'İ AVRUPA'DA KULLANIMA KAPATABİLECEĞİ İDDİA EDİLDİ!

ABD merkezli yayın organı Business Insider'ın hazırladığı o haberde, Elon Musk'ın Dijital Hizmetler Yasası'na (DSA) uymak zorunda kalmaktan giderek daha fazla rahatsız olduğu öne sürüldü. Ayrıca, Musk'ın yeni düzenlemeden kaçınmak için X'in Avrupa'da erişilebilirliğini durdurabileceği iddia edildi.

MUSK'TAN YANIT

Elon Musk ise bu iddiaya yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Musk, yaptığı paylaşımda söz konusu iddiayı yalanladı. Musk haberin tamamen yanlış olduğunu söyledi ve kurumu "gerçek bir yayın yapmamakla" suçladı.

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Yet another utterly false Business Insider. They are not a real publication.

— Elon Musk (@elonmusk) October 19, 2023

İKİ YENİ PREMIUM ABONELİK AÇIKLAMASI DA YAPTI

Öte yandan Musk, yaptığı bir başka paylaşımla, şirketin iki yeni X Premium aboneliğinin yakında sunulacağını açıkladı.

Musk bu iki abonelik için "Biri tüm özelliklere sahip daha düşük maliyetli, ancak reklamlarda azalma yok ve diğeri daha pahalı, ancak reklam yok." ifadelerini kullandı.


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Elon Musk Twitter

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