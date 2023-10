"Avrupa'ya kapatabilir" iddiası ortaya atılmıştı! Elon Musk'tan yanıt geldi

Şirkete yakın bir kaynağa dayandırılan haberde yer alan söz konusu iddia, Avrupalı X kullanıcılarının dikkatini çekmeyi başardı.

ABD merkezli yayın organı Business Insider'ın hazırladığı o haberde, Elon Musk'ın Dijital Hizmetler Yasası'na (DSA) uymak zorunda kalmaktan giderek daha fazla rahatsız olduğu öne sürüldü. Ayrıca, Musk'ın yeni düzenlemeden kaçınmak için X'in Avrupa'da erişilebilirliğini durdurabileceği iddia edildi.

Elon Musk ise bu iddiaya yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Musk, yaptığı paylaşımda söz konusu iddiayı yalanladı. Musk haberin tamamen yanlış olduğunu söyledi ve kurumu "gerçek bir yayın yapmamakla" suçladı.

Öte yandan Musk, yaptığı bir başka paylaşımla, şirketin iki yeni X Premium aboneliğinin yakında sunulacağını açıkladı.

Musk bu iki abonelik için "Biri tüm özelliklere sahip daha düşük maliyetli, ancak reklamlarda azalma yok ve diğeri daha pahalı, ancak reklam yok." ifadelerini kullandı.

Two new tiers of X Premium subscriptions launching soon.



One is lower cost with all features, but no reduction in ads, and the other is more expensive, but has no ads.