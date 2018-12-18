"Avrupa'nın huzuru için Suriye sorunu çok hızlı çözüme ulaştırılmalı"

CENEVRE (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, göçün bir sonuç olduğunu vurgulayarak, Avrupa'nın huzuru için Suriye'deki ve Orta Doğu'daki sorunların çok hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Şahin, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'nin dünya genelindeki mültecilere yönelik koruma sınamalarına ilişkin "Diyalog Toplantısı"nın açılış bölümünde konuştu.

BM Cenevre Ofisi'nde gerçekleşen toplantıda Şahin, Türkiye'deki Suriyelilere yönelik acil önlemlerin yanı sıra orta vadeli de planlama yaptıklarını, bunu da eğitim, sağlık, istihdam, sosyal uyum ve çevre olmak üzere 5 aşamada yönettiklerini söyledi.

Şahin, başkan seçildiğinde sadece 3 bin "mülteci" çocuğun eğitim gördüğünü, 100 bin çocuğun eğitim beklediğini ama iki buçuk yılın sonunda bu çocukların yüzde 95'inin eğitime başladığını anlattı.

Eğitime başlayan Suriyelilerin sayısının olağanüstü bir rakam olduğunu aktaran Şahin, "Dünyada da böyle bir örneği olmadığını düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde biz bir nesli kaybetmeden onları sistemin içine almaya çalıştık ve birlikte yaşam modeli, birlikte okuma, birlikte çalışma modelini bir Gaziantep modeli olarak oluşturduk." diye konuştu.