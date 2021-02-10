Avukat duruşmaya kedi olarak katıldı!

ABD'nin Texas eyaletinde bulunan Brewster County'deki bir mahkemenin Zoom uygulaması üzerinden düzenlenen çevrimiçi duruşmasına katılan hakim Roy Ferguson, karşısında iki avukat ve 'bir kedi' buldu. Avukatlardan Rod Ponton yanlışlıkla filtre kullandığı için mavi gözlü bir kedi olarak görünüyordu. Bu ilginç görüntü üzerine hakim, avukata "Bay Ponton, sanırım video ayarlarında filtreleri açmışsınız" uyarısı yaptı.

Asistanının görüntüyü düzeltmeye çalıştığını söyleyen avukat da "Buradayım. Kedi değilim" yanıtını verdi. Hakim de "Görebiliyorum" yanıtını verdi.

Bu anların sosyal medyada hızla yayılmasının ardından hakim kendi Twitter hesabında durumla ilgili bir paylaşım yaptı: "ÖNEMLİ ZOOM BİLGİSİ: Bilgisayarınızı çocuğunuz da kullanıyorsa çevrimiçi duruşmaya katılmadan önce video ayarlarında filtrelerin kapalı olduğundan emin olun."

Reuters ajansına verdiği demeçte kendisini kedi suratıyla ekranda görünce tüm katılımcıların çok şaşırdığını anlatan 69 yaşındaki avukat Ponton da yaşananları 'komik' olarak niteledi ve hakimin yardımı sayesinde filtreyi kaldırdığını ve duruşmanın devam ettiğini anlattı.

