HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Avukat duruşmaya kedi olarak katıldı!

Avukat duruşmaya kedi olarak katıldı!

10.02.2021 11:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de çevrimiçi görülen bir davada yaşanan 'kedi krizi' gündem oldu. Online duruşmaya katılan avukat, yanlışlıkla filtre kullandığı için mavi gözlü bir kedi olarak göründü. Söz konusu duruşmada ilginç diyaloglar yaşandı.

ABD'nin Texas eyaletinde bulunan Brewster County'deki bir mahkemenin Zoom uygulaması üzerinden düzenlenen çevrimiçi duruşmasına katılan hakim Roy Ferguson, karşısında iki avukat ve 'bir kedi' buldu. Avukatlardan Rod Ponton yanlışlıkla filtre kullandığı için mavi gözlü bir kedi olarak görünüyordu. Bu ilginç görüntü üzerine hakim, avukata "Bay Ponton, sanırım video ayarlarında filtreleri açmışsınız" uyarısı yaptı.

Asistanının görüntüyü düzeltmeye çalıştığını söyleyen avukat da "Buradayım. Kedi değilim" yanıtını verdi. Hakim de "Görebiliyorum" yanıtını verdi.

Bu anların sosyal medyada hızla yayılmasının ardından hakim kendi Twitter hesabında durumla ilgili bir paylaşım yaptı: "ÖNEMLİ ZOOM BİLGİSİ: Bilgisayarınızı çocuğunuz da kullanıyorsa çevrimiçi duruşmaya katılmadan önce video ayarlarında filtrelerin kapalı olduğundan emin olun."

Reuters ajansına verdiği demeçte kendisini kedi suratıyla ekranda görünce tüm katılımcıların çok şaşırdığını anlatan 69 yaşındaki avukat Ponton da yaşananları 'komik' olarak niteledi ve hakimin yardımı sayesinde filtreyi kaldırdığını ve duruşmanın devam ettiğini anlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adnan Otar'ın seks olimpiyatı! İtirafçı Murat Çakır'dan dikkat çeken sözler Adnan Otar'ın seks olimpiyatı! İtirafçı Murat Çakır'dan dikkat çeken sözler
Bebeğin doğum öncesi partisinde top atışı yapıldı!Bebeğin doğum öncesi partisinde top atışı yapıldı!
88 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 88?88 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 88?
1/

En Çok Okunan Haberler

Göbeklitepe'deki metal bloğun sırrı çözüldü

Göbeklitepe'deki metal bloğun sırrı çözüldü

Adının duyunca dışarı çıktı, hayatının kabusunu yaşadı

Adının duyunca dışarı çıktı, hayatının kabusunu yaşadı

Gram altın 450 TL'yi görebilir

Gram altın 450 TL'yi görebilir

Fenerbahçe kupaya veda etti

Fenerbahçe kupaya veda etti

Annesiyle sevgilisini yakaladı, dehşet saçtı

Annesiyle sevgilisini yakaladı, dehşet saçtı

Türkiye'nin 'Milli Uzay Programı' ABD gündemini sarstı

Türkiye'nin 'Milli Uzay Programı' ABD gündemini sarstı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu

Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu

Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Diğer Haberler

İranlı din adamından şok iddia: Korona aşısı eşcinsel yapıyor

İranlı din adamından şok iddia: Korona aşısı eşcinsel yapıyor

Bebeğin doğum öncesi partisinde top atışı yapıldı!

Bebeğin doğum öncesi partisinde top atışı yapıldı!

NASA, 50 yılın ardından Ay ağaçlarının haritasını yayınladı

NASA yayınladı: 50 yıllık 'ay ağaçları'

18 yıl suçsuz yere hapis yatmıştı!

18 yıl suçsuz yere hapis yatmıştı!

Küresel ısınma nedeniyle 4 bin yıllık böcek türü İngiltere'ye dönebilir

4 bin yıllık böcek türü İngiltere'ye dönebilir!

İngiltere'de bir çocuğun midesinden 54 bilye çıktı!

İngiltere'de bir çocuğun midesinden 54 bilye çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.