Avustralya Açık: Naomi Osaka finalde Jennifer Brady'yi yendi ve dördüncü Grand Slam zaferini kazandı

Bu kupayla birlikte Osaka, Monica Seles'in ardından çıktığı ilk 4 grand slam finalinde kupa kaldıran ikinci kadın tenisçi ünvanını elde etti.

2020'de bir kez daha ABD'de zafer elde eden Osaka, 2021 Melbourne zaferiyle dördüncü final mücadelesinde dördüncü kupasını da evine götürmüş oldu.

İlk Grand Slam'ini ABD Açık'ta 2018'de kazanan Osaka, bir sonraki yıl ilk Avustralya Açık kupasını da kaldırdı.

İkinci sette ise kısa süre içerisinde 4-0 öne geçen Osaka, galibiyetini ilan etmeden önce Brady karşısında büyük bir üstünlük kurdu.

Rakibinin setini kırarak ilk setin dördüncü oyununda skoru 3-1'e getiren Osaka, sonra kendi yaptığı hataların ardından altıncı oyunda Brany'nin beraberliği yakalamasına engel olamadı.

Osaka ayrıca Brady galibiyetiyle birlikte Şubat 2020'den beri sahip olduğu yenilmezlik serisini de 21 maça çıkardı.

Rod Laver Arena'da yaklaşık 7 bin 500 taraftarın izlemesine izin verilen final müsabakasında Osaka, seyircinin büyük alkışını aldı.

2020 ABD Açık kupasını kaldırırken seyircinin olmamasını işaret eden Osaka, kupayı kaldırırken, "Taraftarın olması inanılmaz hissettiriyor. Son Grand Slam'i taraftarlar olmadan oynadım, bu enerjinin büyük bir anlamı var" diye konuştu.

Osaka, Grand Slam oynamanın bir ayrıcalık olduğunu da sözlerine ekledi.

Neden büyük bir şampiyon olduğunu ispatlıyor

Osaka, sporun büyük yıldızlarından biri olarak ortaya çıktı ve kazandığı bir başka Grand Slam zaferiyle bunu yeniden ispatladı.

Bir kez daha, kortta yaptığı temiz vuruşların ve sahip olduğu net fikirlerin, üstesinden gelmenin bir hayli zor olduğunu gösterdi.

Saha dışında ise dünyanın en pazarlanabilir atletlerinden birisi halinde geldi ve önde gelen sosyal aktivistlerden birisi oldu.

BBC Radio 5 Live analistlerinden dünyanın eski bir numarası Laura Robson, Osaka için "O büyük bir şampiyon" ifadelerini kullandı.