Avustralya'da altınla kaplı iki dev kaya bulundu, toplam değeri 12 milyon dolar

Kanadalı maden şirketi RNC Minerals, büyük olan 95 kiloluk ilk kayanın üzerinde 68 kilodan fazla altın bulundu.
63 kiloluk ikinci kaya ise 45 kilo altınla kaplıydı.
Bir maden mühendisi, Kalgoorlie şehrindeki madende bulunan bu kayaların 'çok nadiren rastlanan' türden olduğunu söyledi.
Avustralyalı maden uzmanı Prof. Sam Spearing, genelde altın parçacıklarının gözle görülemeyecek kadar küçük olduğunu söylüyor.
Ülkedeki madenciler genelde kayalardan ton başına yalnızca 2 gram altın çıkarabiliyor.
RNC Minerals şirketi, daha büyük olan kayayı açık artırmaya çıkaracaklarını açıkladı.
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