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Avustralya’da sel sularında mahsur kalan kişi arabasında ölü bulundu

24.03.2021 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya’da sel sularında arabasında mahsur kalan kişi yaşamını yitirdi. Ülkenin doğu ve kuzeydoğusunda etkili olan sel felaketlerinde kaydedilen ilk ölümlü vakanın ardından tahliye çalışmaları hızlandırıldı.

Avustralya’da sel sularında mahsur kalan kişi arabasında ölü bulundu

Avustralya’da 1 haftadır etkili olan sağanak yağışlar ülkenin çeşitli bölgelerinde sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Yüzyılın en büyük sel felaketlerinden birini yaşayan Avustralya’da evler ve tarım arazileri sular altında kaldı. On binlerce kişi için tahliye kararı verilirken sular altında kalan çiftliklerdeki hayvanların tahliyesi için de ordu seferber oldu.

Yeni Güney Galler ve Queensland eyaletlerinde hayatı olumsuz etkileyen şiddetli yağış can kaybına neden oldu. Sydney’de bir kişi sel sularında mahsur kalarak can verdi. Sydney’in kuzeybatısında sabah saatlerinde acil servisler, bir kişinin tehlikede olduğuna dair ihbar aldı. Olay yerine giden arama kurtarma ekipleri 25 yaşındaki adamın cansız bedenine ulaştı. Yetkililer, vakayı “trajik bir kaza” olarak rapor etti. Olay ilgili soruşturma başlatıldı.

TEHDİT SÜRÜYOR

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde birçok bölgede daha sel uyarısı verildi. Yetkililer, sel tehdidi altındaki bölgelerde bulunan nehirlerin bazı kısımlarında 13 metre derinlikte su seviyesi öngördüklerini, felaketin boyutunda henüz zirveyi görmediklerini belirtti. Meteoroloji verilerinin yağışların azalacağını işaret ettiğini kaydeden yetkililer, buna rağmen çeşitli havzalarda biriken suların sel tehdidini sürdürdüğünü kaydetti. Yeni Güney Galler Eyaleti Başbakanı, nehirlerin akış ve derinliğini takip ettiklerini her türlü tehlikeye karşı hazırlıklı olmaya çalıştıklarını ifade etti.

Ülkenin doğu ve kuzeydoğusunda etkili olan sel felaketlerinde kaydedilen ilk ölümlü vakanın ardından tahliye çalışmaları hızlandırıldı. Tedbir kapsamında 20 binden fazla kişi için tahliye emri

SEL NEDENİYLE EĞİTİME ARA

Avustralya’daki sel felaketi eğitimi de olumsuz etkiledi. Su baskınları nedeniyle 160’tan fazla okulun kapalı olduğu Yeni Güney Galler eyaletinde, bu sayının artacağı öngörülüyor. Öğrencilerin online eğitime yönelmesi tavsiye edilirken okullardaki hasar tespit çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi. Öte yandan Avustralya’daki sel felaketine arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra asker ve polis de dahil oldu. Botlar ve helikopterlerle sürdürülen faaliyetlerde kolluk güçlerinin tahliye çalışmalarına katkıda bulunduğu belirtildi.

Avustralya’da 2 eyalette etkisini sürdüren sel felaketlerinin hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.

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