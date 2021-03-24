Avustralya'da selin ortasında çekilen düğün fotoğrafı viral oldu

O günkü yegane mucize bu değildi. 9News'e göre Fotheringham'ı yürüyerek damada teslim eden babası Peter, daha 5 ay önce her iki bacağını ve üç yerinden omurgasını kırmıştı.

Neyse ki Affinity Helicopters yardım çağrısına yanıt verdi ve gelini alması için bir helikopter gönderdi.

Bana yardım edin!! Bugün benim düğün günüm ve sel bastı! Taşan dereyi aşıp Wingham'a gitmek için yardıma ihtiyacımız var. Yardım etmek isteyecek bir tanıdığı olan var mı?

Çaresizlik içinde yardım için sosyal medyaya başvuran gelin adayı şöyle tweet attı:

Büyük günün sabahı gözlerini açtığında Fotheringham mülkün tamamen sel sularıyla çevrildiğini ve düğünün yapılacağı yere ulaşmasının hiçbir yolu olmadığını fark etti.

Son haftalarda bölge şiddetli yağmur ve sel nedeniyle tahrip olmuş ve 18 bin kişinin tahliyesi gerekmişti.

Fotheringham'ın sosyal medyada paylaştığı dikkat çekici bir fotoğrafta mutlu çift sel sularının önünde kucaklaşırken görülüyor.

Fotheringham fotoğrafın altına şöyle yazdı:

Güncelleme: Kiliseye gitmeyi başardım ve hayatımın aşkıyla evlendim! Port Macquarie'deki Affinity Helicopters imdadıma yetişti ve hepimizin kiliseye ulaşmasını sağladı. Bu, kasabaya 5 dakika süren araba yolculuğunu yapmamızı engelleyen köprü! Ne gündü ama!

Ne var ki başka çiftler bu kadar şanslı değildi. Yine New South Wales'ten Joshua ve Sarah evlerinin sel suları altında kalmasının ardından harap oldu.

7News'e göre çift, cumartesi evlenmeyi planlıyordu.

Joshua'nın erkek kardeşi Lyle Edge tarafından başlatılan bir GoFundMe çağrısı şöyle diyor:

Düğün günleri olması gereken gün evlerinin nehirde sürüklenmesi ve uğruna bu kadar çalıştıkları her şeyle birlikte ne yazık ki evcil hayvanlarını da kaybetmeleriyle sona erdi.

Kampanyada şu anda 100 bin Avustralya dolarının (yaklaşık 616 bin TL) üzerinde bağış toplandı.



