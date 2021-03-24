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  4. Avustralya'da selin ortasında çekilen düğün fotoğrafı viral oldu

Avustralya'da selin ortasında çekilen düğün fotoğrafı viral oldu

24.03.2021 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şiddetli sel felaketi sonucu mahsur kalan hamile bir gelinin düğününe gitmek için yardım istemesi bu zamana dek çekilen en iyi düğün fotoğraflarından biriyle sonuçlandı.

Avustralya'da selin ortasında çekilen düğün fotoğrafı viral oldu

Avustralya'da Kate Fotheringham, Wayne Bell'le düğünlerinden önceki geceyi ailesinin New South Wales'teki evinde geçirdi.

Son haftalarda bölge şiddetli yağmur ve sel nedeniyle tahrip olmuş ve 18 bin kişinin tahliyesi gerekmişti.

Büyük günün sabahı gözlerini açtığında Fotheringham mülkün tamamen sel sularıyla çevrildiğini ve düğünün yapılacağı yere ulaşmasının hiçbir yolu olmadığını fark etti.

Çaresizlik içinde yardım için sosyal medyaya başvuran gelin adayı şöyle tweet attı:

Bana yardım edin!! Bugün benim düğün günüm ve sel bastı! Taşan dereyi aşıp Wingham'a gitmek için yardıma ihtiyacımız var. Yardım etmek isteyecek bir tanıdığı olan var mı?

Neyse ki Affinity Helicopters yardım çağrısına yanıt verdi ve gelini alması için bir helikopter gönderdi.

Hava aracı, gelinliği koruyucu çantaya özenle yerleştirilmiş gelinle ailesini alıp götürmek için gelinin ailesinin bahçesine indi.

Hava aracı dakikalar sonra tekrar yere inerek Fotheringham'ın düğün törenine zamanında ulaşmasını sağlamıştı.

O günkü yegane mucize bu değildi. 9News'e göre Fotheringham'ı yürüyerek damada teslim eden babası Peter, daha 5 ay önce her iki bacağını ve üç yerinden omurgasını kırmıştı.

Fotheringham'ın sosyal medyada paylaştığı dikkat çekici bir fotoğrafta mutlu çift sel sularının önünde kucaklaşırken görülüyor.

Fotheringham fotoğrafın altına şöyle yazdı:

Güncelleme: Kiliseye gitmeyi başardım ve hayatımın aşkıyla evlendim! Port Macquarie'deki Affinity Helicopters imdadıma yetişti ve hepimizin kiliseye ulaşmasını sağladı. Bu, kasabaya 5 dakika süren araba yolculuğunu yapmamızı engelleyen köprü! Ne gündü ama!

Ne var ki başka çiftler bu kadar şanslı değildi. Yine New South Wales'ten Joshua ve Sarah evlerinin sel suları altında kalmasının ardından harap oldu.

7News'e göre çift, cumartesi evlenmeyi planlıyordu.

Joshua'nın erkek kardeşi Lyle Edge tarafından başlatılan bir GoFundMe çağrısı şöyle diyor:

Düğün günleri olması gereken gün evlerinin nehirde sürüklenmesi ve uğruna bu kadar çalıştıkları her şeyle birlikte ne yazık ki evcil hayvanlarını da kaybetmeleriyle sona erdi.

Kampanyada şu anda 100 bin Avustralya dolarının (yaklaşık 616 bin TL) üzerinde bağış toplandı.


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